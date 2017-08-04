Лариса Щирякова пришла на суд с петлей на шее 1 4.08.2017, 16:54

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Лариса Щирякова

Журналистку к зданию суда вышли поддержать десятки человек.

Сегодня в суде Гомельского района рассматривают дело журналистки Ларисы Щиряковой, которую обвиняют в нарушении законодательства о СМИ: «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ», передает belsat.eu.

На Щирякову составили протокол за видеосюжет о намерении властей снести свыше полусотни частных жилых домов в Гомеле, что вызвало возмущение местных жителей. Сюжет был показан в эфире телеканала «Белсат».

Суд начался в 16.00. К зданию суда поддержать журналистку собрались десятки человек, в том числе Виктор Рубцов, Леонид Судаленко, местные активисты оппозиции и гомельские видеоблогеры.

В этом году это уже пятое административное дело против независимой журналистки. Всего ее оштрафовали на 2576 рублей.