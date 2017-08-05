Крест Евфросинии Полоцкой разыскивается по линии Интерпола 5 5.08.2017, 9:39

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Правда, даже точного описания белорусской реликвии у полицейских нет.

Об этом в интервью БелТА сообщил начальник Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Александр Петран.

- Существует банк данных Интерпола похищенных и утраченных культурных ценностей, он достаточно большой, – рассказал Александр Петран. – В нем есть и информация об около 50 белорусских ценностях. Это сравнительно небольшой объем, для Беларуси в целом не свойственна тема похищения культурных ценностей. Но иногда всплывают моменты. К примеру, известный случай, когда у наркоторговцев изъяли картину Шишкина, похищенную в российском городе Вязники. Она была в розыске по Интерполу. Кстати, крест Евфросинии Полоцкой тоже в розыске, в базе Интерпола. Одна из проблем его поиска в отсутствии достаточно точного описания реликвии. Сейчас у нас нет никакой информации о местонахождении этой ценности.

Тем не менее, историк Сергей Тарасов считает, что крест Евфросинии Полоцкой цел и находится в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре под Москвой.