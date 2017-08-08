Активист Сергей Пальчевский уехал воевать за Украину 2 8.08.2017, 17:22

Сергей Пальчевский

Патриот вернется только ради упразднения диктатуры.

Активист «Молодого фронта» Сергей Пальчевский уехал на Донбасс и присоединился к рядам украинских добровольцев, которые противостоят вооруженным формированиям сепаратистов. Подробности Пальчевский рассказал «Белсату».

«Я уехал в Украину вскоре после того, как раскрыл факт подписания бумаги о сотрудничестве с КГБ. Понял, что продолжать свою деятельность в «Молодом фронте» на родине я больше не смогу. Не дадут. Все равно найдут, за что посадить. Раньше я рассказывал, как мне угрожали привлечь к ответственности за ДТП, которое произошло якобы по моей вине.

Я связался с пострадавшими, и они потребовали немыслимые деньги за то, чтобы уладить проблему – 10 тысяч долларов. Однако даже через суд такую компенсацию никогда бы не назначили! Полагаю, что не без участия КГБ пострадавшие придумали такую сумму», – рассказывает Пальчевский.

О намерении поехать на Донбасс Сергей не сообщил ни семье, ни соратникам по «Молодому фронту». Конкретное название волонтерского подразделения и его дислокацию Пальчевский также пока не хочет афишировать.

«Некоторое время я просто жил в Украине, а полторы недели назад приехал на Донбасс. Здесь все – одна сплошная передовая линия, все время стреляют. Обучение начал проходить сразу здесь, на Донбассе. Меня учат пользоваться противотанковым гранатометом СПГ-9».

Бывший активист, а сегодня – воин-новобранец, говорит об отъезде на войну спокойным тоном. Так же спокойно ложился под колеса МАЗа в феврале этого года, когда «Молодой фронт» защищал Куропаты. Пальчевский уверен: речи о возвращении в Беларусь быть не может, пока действует нынешняя власть.

«Я осознаю, что в Беларусь дороги нет. Ну так я и не собираюсь возвращаться, пока там Лукашенко. Если возвращаться – то на танке. Может, так и придется. В это время здесь я наберусь опыта, научусь, как защищать страну. Эти знания могут пригодиться мне в будущем».

— Ну, а ты понимаешь, что КГБ мгновенно заинтересуется, как только станет известно о Донбассе?

— Да, естественно. Думаю, дело соответствующее могут завести. И начнут ходить к моим родственникам и расспрашивать обо мне.

— Ты никогда не видел войны в реальной жизни. Не страшно?

— Бывает страшно, всегда на передовой. Но выбор уже сделан.

***

Сергей Пальчевский – 30-летний активист «Молодого фронта», активный участник уличных акций: от «Проспект национального флага» до защиты Куропат. Напомним, в феврале этого года «Молодой фронт» во главе с Дмитрием Дашкевичем развернул лагерь на месте запланированной стройки развлекательного центра по улице Мирошниченко в Минске. Строить центр собирались в непосредственной близости от места расстрела жертв сталинского террора. После двух недель противостояния застройщик отказался от своего плана.

Во время обороны Куропат Сергей Пальчевский в знак протеста приковал себя наручниками к бамперу грузовика.

На волне мартовских репрессий, 22 марта, Пальчевский был насильно задержан и помещен под стражу в СИЗО КГБ по обвинению в «подготовке массовых беспорядков». В середине апреля он вышел на свободу и вскоре признался, что подписал бумагу о тайном сотрудничестве с белорусскими спецслужбами. 2 июня КГБ прекратил уголовное дело в отношении Пальчевского.

Известно, что кроме него, против группировок «ЛДНР» на востоке Украины воюет молодофронтовец и экс-политзаключенный Эдуард Лобов.