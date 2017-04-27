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КГБ заставил Пальчевского подписать бумагу о сотрудничестве

  • 27.04.2017, 14:50
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Сергей Пальчевский
Фото: «Белсат»

Фигурант «дела патриотов» заявил, что на него оказывалось давление.

Об этом со слов Сергея Пальчевского в «Фейсбуке» написал лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич. Полный текст признания Пальчевского опубликован в группе «Молодой фронт».

«Друзья, хочу перед вами исповедаться. И судите меня так, как кто посчитает нужным. Сегодня я признаюсь в том, что подписал сотрудничество с КГБ.

На первом же допросе, на который меня привезли в центральный аппарат комитета, я имел разговор без адвоката с двумя гэбэшниками. Они сразу начали требовать, чтобы я рассказывал им что-то по «делу патриотов». Я отказался. Тогда меня начали шантажировать.

Мне была высказана угроза уголовного преследования и дополнительного срока за ДТП с моим участием. Дело в том, что в феврале этого года я, находясь за рулем, сбил на пешеходном переходе женщину. Слава Богу, ДТП обошлось без переломов, но травмы квалифицированы как менее тяжкие и за это, при желании пострадавшей, может быть возбуждено уголовное дело.

Также была озвучена угроза публикации неких интимных подробностей о моей личной жизни. Честно сказать, я и не очень понял, о чем идет речь. Сейчас вспоминаю, что за несколько дней до ареста мне стучались в сети «ВКонтакте» неизвестные люди и говорили мне, что знают о том, что я гей и предлагали мне открыться в «доверительной беседе». Этих людей я заблокировал, но если извращенцам из КГБ интересно, сегодня я признаюсь: я не гей.

В завершение мне угрожали «петушатнями» в зоне.

Несмотря на шантаж и то, что я не вел никакой преступной деятельности, не знаю никаких секретов — я решил давать показания. После того, как мы поговорили приватно, гэбэшники приказали повторить все это при адвокате и дали мне на подпись подписку о сотрудничестве. Под псевдонимом «Артур» я подписал сотрудничество с КГБ, думая о том, что после освобождения признаюсь об этом моим друзьям. И сегодня я раскаиваюсь в этом поступке перед Богом и людьми. Если кто-то меня осуждает за содеянное, я считаю, что каждый имеет на то полное право».


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