Белорусы экономят на еде, а больше тратят на «коммуналку» и связь 2 9.08.2017, 10:31

Как изменились расходы белорусов.

Белорусские семьи стали меньше тратить на продукты питания, алкоголь и табак, но увеличили расходы на оплату коммунальных услуг и связи. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2016 году, сообщает Белстат. Tut.by посмотрел, как в прошлом году изменились потребительские расходы белорусских семей.

На продукты питания у среднестатистической семьи в прошлом году уходило 39% бюджета (годом ранее — 39,1%). К примеру, меньше денег из семейного бюджета стало уходить на мясо, рыбу, овощи, картофель, фрукты, зато выросли траты на хлеб.

В прошлом году меньше средств белорусы тратили также на алкоголь и сигареты — 3,3% семейного бюджета. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 3,5%, а в 2011-м — 7,3%.

На одежду и обувь семьи тоже стали меньше выделять средств: в прошлом году — 7,9%, в 2015-м — 8,3%, а в 2012-м — 11,6%.

Заметно больше денег стало уходить у среднего семейства на «коммуналку». В 2016 году на эту статью расходов выделяли 7,1% бюджета, в 2015-м — 6%, а в 2012-м — 4,1%.

В прошлом году также снизились расходы на предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом (6% против 6,6% в 2015-м году), образование (1,4% против 1,5%), культуру, отдых и спорт (4,9% против 5,4%). Меньше денег белорусы стали оставлять и в общепите: в прошлом году — 2,5% бюджета, а годом ранее — 2,8%.

Зато выросли траты на здравоохранение (4,2% против 4,6% в 2015-м году), связь (5,4% против 4,7%).

Напомним, средняя белорусская семья в 2016 году располагала 962,3 рубля в месяц (годом ранее — 908,1 рубля). Эта сумма отличается среди домохозяйств с детьми и бездетными белорусами.

Бездетные семьи в прошлом году в среднем располагали суммой в 841,7 рубля в месяц (годом ранее — 781,1 рубля), сообщает Белстат. При этом у одиночек эта сумма была на уровне 509 рублей, а среди бездетных домохозяйств из двух и больше человек — 1 094,3 рубля.

Семьи с несовершеннолетними детьми в прошлом году в среднем располагали суммой в 1211,1 рубля (годом ранее — почти 1167 рублей). При этом домохозяйства с одним ребенком до 18 лет могли похвастаться суммой в 1196,6 рубля в месяц, а с двумя и более несовершеннолетними детьми — 1241 рубль.

В 2016 году располагаемые ресурсы всех белорусских семей выросли по сравнению с 2015-м.