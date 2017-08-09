Олег Волчек добился прекращения дела за Марш рассерженных белорусов 2 9.08.2017, 12:10

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Суд прекратил дело против правозащитник за участие в акции протеста 17 февраля.

Минский городской суд в третий раз отменил решение суда Фрунзенского района, который признавал правозащитника Олега Волчека виновным в участии в Марше рассерженных белорусов 17 февраля, передает «Радыё Свабода».

По итогам первых двух заседаний суда Фрунзенского района 21 февраля и 2 мая Волчек получил 12 суток ареста, третьего - 4 июля - штраф в размере 585 рублей. Причем решение о штрафе было вынесено заочно, так как во время суда правозащитнику стало плохо.

В любом случае правозащитник обжаловал решение суда Фрунзенского района в Минском городском суде. Третья жалоба Волчека была рассмотрена 1 августа. Решение правозащитник получил 8 августа по почте.

«Суд не только отменил решение суда Фрунзенского района, но и вынес решение о прекращении дела, - говорит Волчек. - Правда, прекратили дело не на реабилитационных основаниях, а вследствие малозначимости моего участия в мирном собрании. Суд принял такое хитрое решение - дело прекращено, но я остался виноватым. Конечно, моя семья может вздохнуть свободно, потому что штраф я платить не буду. Но мое дело показало общественности, что административная практика нуждается в серьезной реформе. Тысячи людей незаконно привлекаются к административной ответственности».