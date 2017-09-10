«Запад-2017»: Под Витебском начались ракетные стрельбы 4 10.09.2017, 14:28

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На полигоне Лосвидо введен «особый режим».

Вадим Шадура, командир 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, обратился к жителям Витебской области через газету «Витьбичи»:

- В 13 километрах от Витебска в направлении Городка расположен полигон «Лосвидо», который относится к войсковой части 52287. Он расположен в непосредственной близости и граничит с пионерским лагерем «Липки» РУП ДСК, а также деревней Машкино. Ближайшие к полигону населенные пункты, расположенные в радиусе 5 километров, -- Большое Лосвидо, Савченки, Блины, Зароново, Полойники, Иваново.

На территории полигона ежедневно проходят боевые стрельбы, пуски ракет, подрывные работы, вождение боевых машин и другие опасные для жизни и здоровья человека мероприятия боевой подготовки войск. В результате проведения стрельб, а также учений в местах их проведения могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы, которые, находясь в земле или в густой травяной растительности, не видны и представляют смертельную опасность.

В целях выполнения требований безопасности территория полигона по периметру обозначена указателями, запрещающими проезд, проход на территорию полигона, а также руководящим составом полигона ежемесячно проводится информирование и профилактика несчастных случаев путем объезда местных сельских советов, организаций, школ, расположенных вблизи полигона, где с местным населением проводят беседы, развешивают яркие информационные листовки. Помимо этого в дни проведения боевых стрельб проезд, а также проход граждан на территорию полигона ограничен оцеплением полигона.

К сожалению, не смотря на все принимаемые меры, не все жители окрестных деревень и граждане, приезжающие из других населенных пунктов, осознают опасность пребывания на запрещенной территории, пренебрегают безопасностью своей жизни и жизни своих детей. При этом люди преследуют разные цели: многие идут с целью сбора грибов и ягод, кто-то -- прогулок и пикников, а кто-то для сбора металлического лома или заготовки дров.

Уважаемые граждане! Не подвергайте опасности себя и своих детей! Обойдите полигон стороной! Не подбирайте, тем более не разбирайте неразорвавшиеся боеприпасы и другие незнакомые предметы. Это смертельно опасно для вашей жизни и здоровья!

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».