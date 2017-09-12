закрыть
13 сентября 2017, среда, 0:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Apple представила новый iPhone за тысячу долларов

1
  • 12.09.2017, 22:42
  • 2,907

iPhone X значительно отличается от всех предыдущих разработок компании.

Компания Apple представила новый телефон iPhone X, который значительно отличается от всех предыдущих разработок компании. У iPhone X дисплей занимает практически всю лицевую поверхность телефона, пишет «Медуза».

Диагональ экрана составляет 5,8 дюйма. Новый дисплей получил название Super Retina, в Apple его называют лучшей своей разработкой.

У iPhone X нет кнопки «Домой», которая ранее была во всех предыдущих моделях айфонов. Корпус телефона сделан из стекла. Он доступен в двух цветах — серебряный и «космический серый».

Новый телефон способен распознавать лицо владельца, в том числе в темноте, благодаря новым сенсорам на лицевой панели. Для распознавания лиц используется технология нейросетей. Технология получила название Face ID, она заменит распознавание отпечатков пальцев Touch ID.

В Apple утверждают, что распознавание лица и разблокирование телефона будет работать даже в том случае, если владелец сменит прическу или станет носить очки. Компания утверждает, что технологию крайне сложно взломать: сенсор не позволит разблокировать телефон с помощью распечатанной фотографии владельца и даже трехмерной маски.

Apple утверждает, что система распознавания лиц ошибочно срабатывает только в одном случае из миллиона.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать