Шурупьте ширше! 7 13.09.2017, 10:35

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Сделанные в Беларуси «высокотехнологичные» пепельницы и болты однозначно приближают сингулярность.

Говорят, человечество скоро уйдет в сингулярность. Ну, то есть научно-технический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным пониманию. Когда именно наступит эта сингулярность, никто точно не знает.

Американский писатель Вернор Виндж считает, что это произойдет уже около 2030г. А известный изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл дает прогноз на 2045г. В общем, пока все туманно с этим вопросом. Но на прошлой неделе туман несколько рассеялся, пишет «Белгазета».

Началось все с того, что национальная экспозиция Беларуси впервые была представлена на Восточном экономическом форуме, который открылся 6 сентября во Владивостоке. «Чэсныя» официальные СМИ в традиционном для них стиле отвесили массу комплиментов белорусскому стенду. «Участники экспозиции представляют инновационные и научно-технические разработки в сфере энергетики, медицины, электроники, авиакосмических исследований, геодезии, строительства и архитектуры, агрохимии, почвоведения, питания и др.», - рассказала БелТА.

Однако к «нячэсным» СМИ представленные нашей страной технологии повернулись другим углом. 6-го же сентября в Интернете появились фотографии белорусской экспозиции, приведшие публику в веселое недоумение. Выяснилось, что НАН РБ приехала на форум с высокотехнологичными пепельницами, шурупами и металлическими шарами. Учитывая бравурные заявления про «инновационные и научно-технические разработки», шурупы да пепельницы попали под шквал иронии и сарказма в соцсетях.

Не удержались от едких комментариев и сами СМИ. «Ну, с такими-то темпами научного прогресса мы неизбежно создадим собственный космический корабль для покорения просторов Вселенной... По крайней мере, рельсовые шурупы, шаровые пальцы, металлические шары и почвообрабатывающие ножи для нашего звездолета уже готовы», - сыронизировали в СМИ.

Но, оказывается, не все так просто. На следующий день в Физико-техническом институте НАН (если верить карточкам на фото, пепельницы и шурупы являются именно его инновацией) корреспонденту портала пояснили, что экспозицию надо рассматривать несколько глубже.

«Представлены не сами детали, а различные упрочняющие покрытия для них. Суть именно в этих покрытиях. Это демонстрация, что мы можем делать упрочнение различными методами: напылением, накалкой. Что касается пепельниц, то это образец магнитно-импульсной штамповки: под действием магнита заготовка принимает форму той детали, в которую она втягивается», - рассказал замдиректора института по общим вопросам Олег Поваров.

В общем, глубина белорусской научно-технической мысли оказалась недоступна пониманию большинства белорусов. То есть пока остальное человечество только-только готовится скакнуть в сингулярность, мы туда уже сиганули. Одной ногой мы уже в сингулярности. Теперь нам осталось дождаться, когда обещанный президентом суперкомабайн умчит нас на крыльях стабильности в светлое завтра и позволит войти в сингулярность второй ногой. И пускай тогда Илон Маск гонится за нами на своей «Тесле» - нас с нашими шурупами напыленными фиг догонишь.