«Год науки»: На Восточный экономический форум Беларусь привезла пепельницы и шары 11 6.09.2017, 17:23

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Белорусская делегация во Владивостоке похвасталась своими последними «достижениями».

Пепельницы, металлические шары, рельсовые шурупы – продукцию такого рода выставила Беларусь на Третьем Восточном экономическом форуме. Фотографии с этими экспонатами обнародовал в соцсетях Валерий Вербицкий. На этикетках всех экспонатов указано, что 2017 год в нашей стране объявлен Годом науки, передает Еврорадио.

Восточный экономический форум проходит 6-7 сентября во Владивостоке. Это крупное международное мероприятие. В этом году для участия в нём прибыли, например, вице-премьер Южной Кореи Ким Дон Юн, министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж, губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун.