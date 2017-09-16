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Фотофакт: Новый «золотой» автомобиль на улицах Минска

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  • 16.09.2017, 17:50
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Фото из социальных сетей

На дорогах Беларуси появился еще один «ослепительный» экземпляр.

Фотофактом у себя в «Фейсбуке» поделилась правозащитница Татьяна Ревяко.

Она рассказала корреспонденту «Салiдарнасцi», что такой автомобиль сфотографировала на одной из центральных улиц Минска.

Отметим, что это не первый «ослепительный» экземпляр на дорогах Беларуси. Несколько лет назад была зафиксирована «золотая» БМВ на улицах Барановичей. А двумя месяцами ранее в Могилеве за плохое поведение наказали водителя еще одной «золотой бэхи».

Фото из социальных сетей

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