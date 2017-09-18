Военные самолеты РФ нарушили литовское воздушное пространство 12 18.09.2017, 18:37

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Фото с сайта contract-army.ru

Послу России в Вильнюсе вручили ноту в связи с инцидентом.

Два российских военно-транспортных самолета Ил-76 нарушили воздушное пространство Литвы, сообщила gordonua.com пресс-служба литовского МИД.

В министерство 18 сентября был вызван российский посол в Литве Александр Удальцов, ему вручена нота о нарушении воздушного пространства.

По данным МИД, вечером 16 сентября два Ил-76, перелетавших в Калининградскую область, вошли в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем около двух минут.

Внешнеполитическое ведомство Литвы потребовало от компетентных органов России объяснений в связи с происшествием и принятия мер для того, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись, информирует пресс-служба.

Инцидент произошел во время российско-белорусских учений "Запад-2017", активная фаза которых началась 14 сентября.

Свое беспокойство по поводу их проведения выразили страны Европейского союза и Украина.

В НАТО выразили опасения, что из-за высокой концентрации войск возможны непреднамеренные инциденты, связанные с человеческими ошибками.

Напомним, 14 сентября официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях задействовано шесть военных полигонов на территории Беларуси, а также участки местности Глубокое и Дретунь в Витебской области.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».