Почему минская милиция «не заметила» автопробег «колорадской» колонны 6 19.09.2017, 21:20

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Фото: «Радыё Свабода»

Две истории, свидетельствующие о странной избирательности действий столичных силовиков.

Отвечая на вопрос о том, было ли известно городским властям об автопробеге российских националистов из НОД, представитель пресс-службы минской милиции Александр Ластовский подчеркнул:

— Я не видел никаких документов, мне никто ничего не говорил. Мало ли что в городе происходит.

Теоретически, конечно, можно допустить, что в столичной милиции могли и не знать о пробеге нодовцев, пишет «Салідарнасць». Но повседневная практика свидетельствует о странной избирательности силовиков. Ведь если дело касается акций оппозиции, силовики, как правило, проявляют чудеса осведомленности. Что уже не раз отметили в соцсетях, комментируя несанкционированный властями проезд через весь город.

Любопытно, что как раз накануне скандального автопробега в Минске задержали аргентинского уличного художника Франческо Босолетти, когда тот рисовал мурал международного стрит-арт-пленэра Urban Myths. В итоге аргентинца отпустили, дав дорисовать начатое. Но осадочек остался.

Впрочем, причину расслабленности минской милиции в отношении к «паломникам» из России можно поискать в верхушке власти. Глава МВД Игорь Шуневич не скрывает своих симпатий к НКВД, старший сын диктатора Виктор Лукашенко открывал мотосезон 2017-го под российским триколором. А два года назад представители администрации правителя, минских областных властей и БРСМ совместно с российскими байкерами из клуба «ночные волки» возлагали цветы у Кургана Славы.