Лукашенко: А если снаряд в одно место – что, меня и Путина сразу не станет? 60 20.09.2017, 12:50

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Диктатор попытался объяснить, почему Путин не приехал на учения «Запад-2017» в Беларусь.

Белорусско-российские совместные стратегические учения «Запад-2017» официально «завершаются» сегодня, 20 сентября. Основное внимание приковано к полигону «Борисовский», куда прибыл Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко сопровождали глава Совбеза Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков, глава МВД Игорь Шуневич, помощник по безопасности и старший сын Виктор Лукашенко. От России - госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и посол России в Беларуси Александр Суриков. Ожидалось и прибытие министра обороны России Сергея Шойгу, об этом заявляли в оборонных ведомствах двух стран, однако по неизвестной причине глава Минобороны РФ не прилетел, пишет сайт «Белорусский партизан».

Лукашенко, очень коряво, но попытался объясниться, почему не состоялась их совместная поездка на полигон вместе с Владимиром Путиным.

"А если снаряд в одно место – что, двоих сразу не станет? Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже здесь", – сказал Лукашенко.

Экспромт, впрочем, оказался плохим и неубедительным. Потому что ранее за учениями они наблюдали вместе и такое проблемы не возникало.

Придумать отговорку, почему не приехал Сергей Шойгу, Лукашенко не смог совсем, даже плохонькую. Тем более, что буквально накануне на брифинге начальник управления информации – пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров сообщил, что Россию на "Борисовском" будет представлять именно министр обороны Сергей Шойгу.