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Минобороны: Мы не будем нападать на Литву, чтобы вернуть Вильно

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  • 20.09.2017, 13:56
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Владимир Макаров

Пресс-секретарь Министерства обороны Беларуси высказался на тему территориальных претензий.

Пресс-секретарь оборонного ведомства Беларуси Владимир Макаров заявил, что республика Беларусь не будет «возвращать» исторические земли. Об этом он заявил во время брифинга в связи с учениями «Запад-2017», передает УНН.

«Никто не должен опасаться, что республика Беларусь будет «возвращать» столицы (Великого княжества Литовского - ред.). Мы ни к кому не имеем территориальные претензий»,- сказал Макаров.

Он также заверил, что нет никаких планов по нападению на соседние государства.

«Мы гарантируем, что не будем нападать на Польшу, чтобы вернуть Подлясское воеводство, мы не будем нападать на Литовскую республику, чтобы вернуть Вильно, мы не будем нападать на другие государства...», - сказал Макаров.


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