Лукашенко помиловал главного коррупционера Каменецкого района 8 21.09.2017, 11:50

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Андрей Писарик

Экс-главу райисполкома освободили от ответственности по указу диктатора.

Прокуратура Брестской области прекратила производство по уголовному делу в отношении экс-председателя Каменецкого райисполкома Андрея Писарика, который обвинялся в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает tut.by.

Как установили следователи, бывший чиновник с декабря 2009 по 16 декабря 2015 года давал незаконные указания руководителям ряда субъектов хозяйствования Каменецкого района о предоставлении ему на безвозмездной основе материальных ценностей и услуг. Своими действиями он причинил ущерб на сумму немногим более 4 тысяч рублей.

Кроме того с 3 января 2012 года по 2 декабря 2015 года он неоднократно использовал автомобили Каменецкого райисполкома для поездок в неслужебных целях, что повлекло причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также причинение Каменецкому райисполкому ущерба на общую сумму 3030 рублей.

В отношении бывшего руководителя возбудили уголовные дела по статьям за превышение служебых полномочий (ч.3 ст. 424 УК) и злоупотребление служебными полномочиями (ч.3 ст. 426 УК).

В ходе расследования Андрей Писарик полностью признал свою вину, возместил причиненный ущерб в полном объеме и обратился с прошением о помиловании.

По предложению Комиссии по вопросам помилования при администрации Лукашенко Андрей Писарик внес добровольный взнос в доход государства в размере 14 171 рубль.

Указом Лукашенко экс-председатель райисполкома был освобожден от уголовной ответственности по ч.3 ст. 424 УК и ч.3 ст. 426 УК, а прокуратура Брестской области прекратила производство по уголовному делу.