В Минске брутально подрались две шестиклассницы 2 1.05.2024, 8:20

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иллюстративное фото

Одноклассники выложили ролик в сеть.

Милиция пришла в очередную минскую школу из-за ролика в интернете — его героинями стали две школьницы, которые подрались из-за внешнего вида. С девочками и другими детьми провели воспитательную беседу, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как выяснилось, у шестиклассниц «начался конфликт из-за разногласий во внешнем виде», и они подрались прямо в школе. Одноклассники сняли потасовку на мобильный телефон и выложили в соцсети, ролик обнаружили силовики. Сейчас они проводят проверку.

«Заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Дмитрий Мелешко с конфликтующими девочками, а также учащимися школы провел профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Это не первый случай, когда милиционеры приходят в учебные заведения после роликов, завирусившихся в соцсетях. Так, недавно две минские школьницы записали видео, как пьют «крепкий напиток». Силовики их нашли, назначили проверку и собрали одноклассников на беседу.