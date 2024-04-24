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В Минске две школьницы записали видео, как пьют «крепкий напиток»

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  • 24.04.2024, 12:47
  • 2,010
В Минске две школьницы записали видео, как пьют «крепкий напиток»

Что было дальше?

В соцсетях завирусился видеоролик, как две ученицы одного из учебных заведений Минска употребляют, как утверждают в МВД, «крепкий напиток». Личность девушек установили, назначена проверка.

В опубликованном ролике «засветились» две школьницы. Одна из них держала в руке бутылку с прозрачной жидкостью, делала несколько глотков и смеялась. Когда видео завирусилось, на него обратили внимание в милиции.

«Личности девочек были установлены — ими оказались учащиеся столичной школы: 13 и 14 лет», — сообщили в МВД.

В отношении учениц назначили проверку. Кроме того, милиционеры собрали учащихся школы на «профилактическую беседу», где «доходчиво объяснили о последствиях употребления алкоголя, табака и электронных курительных приспособлений», а также «об ответственности за противоправное поведение».

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