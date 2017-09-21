Слуги народа не должны жировать за его счет 9 Михаил Пастухов, sn-plus.com

21.09.2017, 12:32

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Михаил Пастухов,

Несправедливость, чинимая властями, толкает народ к протесту и объединению.

В сентябре сотрудники силовых структур получат от властей «подарок» — повышение зарплаты на 20%. А в декабре их ждет новое повышение зарплат. С чего бы это?

Нынешнее положение

Не секрет, что большинство белорусов не могут похвалиться своими зарплатами. Правда, это не относится к силовикам и чиновникам. Им зарплата всегда была гарантирована на высоком уровне.

В Интернет просочилась информация, что участковый инспектор милиции в звании капитана в июле 2017 г. имел зарплату 1200 рублей. Можно не сомневаться, что такой же заработок был и у других служивых людей. К этому можно смело добавлять еще так называемые пайковые, плату за обмундирование, премиальные (по итогам месяца, года, к отпуску).

Нетрудно подсчитать, как изменится зарплата того же капитана в любом силовом ведомстве (МВД, КГБ, МЧС, МО, СК и др.), если к ней к концу года добавят 40%. На всякий случай сверим результаты. У меня получилась цифра 1680. У многих она будет больше. Если служивый носит погоны полковника, то он будет получать не меньше 2000 рублей. О генералах лучше помолчим.

Власти не забывают и о госслужащих. Им тоже повысят зарплаты с сентября, правда, всего на 6,5%. Но и сейчас чиновники средней руки получают за 1000 рублей. На верху же властной пирамиды о зарплатах вообще не говорят.

В то же время народ должен быть счастлив и шести рублям в день. Таких «счастливчиков» в стране, по данным Белстата, больше 550 тысяч человек. Речь идет о людях, которые живут (точнее, выживают) на уровне прожиточного минимума. С 1 августа его размер составляет для трудоспособных граждан 218 рублей 87 копеек. Для пенсионеров «индекс благополучия» составляет и вовсе 151 рубль 98 копеек. Студентам для счастья надо чуть больше — 192 рубля 79 копеек. Кто сделал эти расчеты? Чиновники из Министерства труда и социальной защиты населения. Об этом можно прочитать в постановлении от 24 июля 2017 г. № 22.

Почему власть любит только «своих»?

Понятное дело, что никто из взрослых мужиков не захочет гоняться с дубинкой за митингующими за 300 рублей. Как и следователь расследовать дела на задержанных по подозрению в совершении преступлений, а чиновник — перекладывать бумаги и «есть глазами начальство». За службу им надо прилично платить. Тем более, они знают, откуда берутся деньги на их зарплату и сами прилагают усилия по ее накоплению в закромах государства.

Например, белорусская милиция давно уже вышла на самоокупаемость, в том числе за счет штрафов, оказания всяких услуг типа охраны зданий, квартир, выдачи справок. Не отстают от милиции и органы следствия, которые «раскручивают» подследственных на погашение ущерба на десятки, а то и сотни тысяч долларов (взять тех же таможенников, бывших заместителя председателя правления Беларусбанка Геннадия Господарика и начальника управления того же банка Николая Цырто). Суды также не забывают про экономическую составляющую приговоров, передавая в доход государства изъятое имущество, деньги, машины, квартиры.

Власть это ценит и, как добрый хозяин, делится со своими слугами. Без хорошей подпитки и подачек служебное рвение может быстро пройти.

Однако возникает резонный вопрос: а как же большинство простых граждан, которые не на службе? Уж как получится: государство берет на себя обязательство обеспечить лишь прожиточный минимум, о чем шла речь выше. Кому не нравится — можно уехать за большим рублем в Россию или податься в теплые края. Только не забывать про налоги родному государству. А если кто-то вздумает выйти с протестом на площадь, то их встретят и засудят, чтобы не повадно было протестовать. Опять же будет польза для бюджета — штрафы или платная кормежка в изоляторе за 11,5 рубля в сутки.

Как обеспечить справедливость?

Видимо, не случайно на знаменах всех революций был лозунг «Свобода, равенство и братство». Именно несправедливость, чинимая властями, и невозможность защиты от произвола толкали народ к протесту и объединению. Люди прозревали и понимали, что их обманывают и кормят крошками с барского стола.

В Беларуси демократические принципы никто не отменял. Более того, они записаны в Конституции и обязательны для соблюдения органами власти. Вот только некоторые из них. Согласно ст. 21 Конституции, обеспечение прав и свобод граждан является высшей целью государства. Обо всех гражданах власть должна заботиться в одинаковой степени, а не высчитывать до копейки, сколько каждому дать на еду и лекарства. И не должно быть такой дистанции в уровне зарплат и пенсий.

Статья 22 Конституции провозглашает принцип равенства без всякой дискриминации. Это значит, что власть должна повысить зарплаты всем работникам на таком же уровне, как силовикам, то есть на 40%. Вот тогда мы поверим, что власть нас тоже любит.

И еще одна норма Конституции: «Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону» (ч.2 ст. 23 Конституции).

В этой связи я как юрист и в прошлом судья Конституционного суда заявляю: выборочное повышение денежного довольствия силовикам и чиновникам противоречит Конституции, поскольку ставит их в привилегированное положение по сравнению с другими слоями общества, вносит смуту и недовольство.

Предлагаю осуществить следующие меры для обеспечения принципа равенства, братства и справедливости: 1) распустить привилегированные отряды силовиков и сформировать правоохранительные органы на основе новых законов; 2) в целях экономии средств функции главы государства возложить на председателя парламента, избранного путем свободных и честных выборов; 3) по примеру других стран установить минимальную зарплату на достойном уровне, она же должна стать социальной пенсией при достижении установленного возраста; 4) провести денежную реформу с устойчивой национальной валютой; 5) распустить армию и придерживаться принципа нейтралитета; 6) приостановить все программы, которые требуют необоснованного вложения материальных и финансовых средств; 7) сформировать правительство народного доверия, провести сокращение госаппарата; 8) восстановить местное самоуправление с тем, чтобы население могло решать вопросы местного значения; 9) ввести конкурсную систему отбора управленческих кадров; 10) провести приватизацию госсобственности, а также имущества, незаконно приобретенного госслужащими.

Как говорится, наболело. Пора заняться восстановлением справедливости. И начинать ее надо с тех, кто находится у власти. Слуги народа должны служить народу, а не жировать за его счет.

Михаил Пастухов, sn-plus.com