Завет правительства: Будьте счастливы за 6 рублей 2 Вероника Белова, gazetaby.com

6.09.2017, 9:52

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Цинизм властей перешел всякие границы.

Нищета подступает. И это чувствуется буквально во всем. Люди всерьез обсуждают в очередях рецепты блюд из костей, которые еще недавно предназначались на прокорм животным, и с ужасом ждут будущих жировок.

Даже мастера по ремонту обуви констатируют: люди стали покупать самую дешевую обувь, да и ту снашивают в хлам, не имея возможности даже поставить набойку. Оно и понятно: заменить набойки в тех же Барановичах стоит 6 рублей (в Минске, кстати, 9) и, выбирая между набойкой и колбасой, многие предпочтут второе.

Эти 6 рублей, которые отмеряли белорусам для безбедной жизни, выглядят просто каким-то изощренным цинизмом. А ведь в эту сумму белорусы должны вписать не только еду, но также обязательные платежи, взносы и «минимальный набор материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья» — именно так звучит определение понятия «бюджет прожиточного минимума». Впрочем, даже по данным Белстата, более 550 тысяч человек не имеют и этих денег.

А что же остальные, облагодетельствованные государством белорусы? Чувствуют ли себя счастливыми и богатыми? Власти уверены, что и с 6 рублями в кармане белорусы могут существовать безбедно. Но раз уверены — давайте попробуем. Глянем, как может разойтись «небедный» белорус на отмеренные ему государством денежки.

Не будем забивать себе голову всякими платежам и взносами — мы это делали ранее и в эту сумму, увы, не вписались — а просто один день проживем счастливо в свое удовольствие.

Заглянем в таблицу Белстата с ценами на товары и услуги и выберем там себе что-нибудь для души. Например, чтобы подсластить свою и так сладкую жизнь на 5,4 рубля можно купить килограмм карамелек и сосать их целый день (на «Ириски» по 7,56 руб. уже не хватит, а вот если ограничится пряниками по 4,58 рубля, то останется еще и на кефир по 1,2). Конечно, более рачительные предпочли бы «колбасу вареную первого сорта» за 4,86 рублей с хлебушком, но что-то не пахнет от этого набора безбедным существованием.

Те же, кто считает, что «не в пирогах счастье», может вместо еды порадовать себя шопингом. Например, прикупив женские трусы «из хлопчатобумажного трикотажного полотна» по 5,11 руб (на мужские по 6,73 придется уже откладывать). Можно на эту сумму купить одну пару колготок (4,32) и пару детских носков (1,51).

Для более рачительных и дальновидных есть также шерстяная пряжа за 5,62 рубля — хватит связать себе шарфик, чтобы греться зимой, потому что на отопление уже не останется. Ничего другого на эту сумму в таблице Белстата не обнаружилось, если не считать канцтоваров, средств гигиены, а также лампочек, розеток, мыла и ежедневного журнала (очевидно, того, в котором можно прочитать о нашей счастливой жизни).

Ну, и конечно, куда же без духовной пищи! Например, на эти 6 рублей можно сходить в кинотеатр или купить себе билет в цирк на последний ряд. Хотя, благодаря властям и их мудрым решениям, на цирке можно и сэкономить.

Вероника Белова, gazetaby.com