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Гидромет: Завтра будет до +26 градусов

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  • 21.09.2017, 12:39
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ночью и утром в Беларуси ожидаются дожди, грозы.

22 сентября погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-востока, сообщает Гидромет.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории дожди, грозы. Днем преимущественно по юго-западной половине страны дожди, местами грозы. Ветер восточный, сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +20..+26°С, по западу +15..+19°С. Атмосферное давление будет расти.


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