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Геологи предсказали отделение Сибири от России

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  • 21.09.2017, 13:57
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На месте озера Байкал появится океан.

Ученые Института геологии и минералогии им. В.С.Соболева (ИГМ, Новосибирск) восстановили историю Байкала и спрогнозировали его геологическое будущее, сообщает interfax.ru.

"В земной коре, прямо посередине Евразии, находится огромный раскол - Байкальская рифтовая зона. Постепенно он расширяется и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан", - говорится в сообщении.

Результаты работы опубликованы в специальном выпуске журнала "Gondwana Research" в статье ведущего научного сотрудника лаборатории геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ Сергея Кривоногова и старшего научного сотрудника лаборатории магматизма и рудообразования ИГМ Инноны Сафоновой.

Раньше подобного полного обзора по Байкальской рифтовой зоне не делалось - геологи исследовали ее отдельные части, а обобщающие работы касались только центральной зоны этого региона - непосредственно самой впадины озера Байкал.

Связывая между собой тектонические процессы и накопление осадков во впадинах Байкальской рифтовой зоны, обобщая данные об этом объекте, полученные другими исследователями, новосибирские ученые пришли к выводу, что до того, как появился Байкальский рифт, в мезозое (примерно 100 - 70 млн лет назад) на его месте также существовала система рифтовых впадин.

Несколько десятков миллионов лет, до начала второй половины неогена, Байкальская рифтовая зона развивалась достаточно спокойно, но 7 - 5 млн скорости тектонических движений очень резко увеличились: горы начали быстро расти вверх, стали образовываться хребты, такие, как сейчас, а впадины - с большой скоростью проваливаться, и в результате сформировался рельеф альпийского типа.

Активно этим процессам образования альпийского рельефа способствовали крупные оледенения Северного полушария, первое из которых происходило примерно 700 тысяч лет назад, а последнее - 110-12 тысяч лет назад.

Отмечается, что горы вокруг Байкала продолжают расти, в среднем на 5 - 6 миллиметров в год, на 3 - 4 мм углубляются днища впадин.


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