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Как уроженка Минска зарабатывает десятки тысяч долларов за пост в «Инстаграме»

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  • 21.09.2017, 15:19
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Имея желание, идею и чувство стиля, популярным блогером может стать каждый.

Это доказывают многие истории — зачастую в их успехе нет никаких секретных «фишек». Приведем в пример блогера Кристину Базан. Сейчас ее популярность сравнима с популярностью голливудских кинозвезд — 2,4 млн подписчиков в Instagram не могут врать, пишет probusiness.io.

Почитайте ее историю — вы увидите, что секрета успеха, скорее всего, не существует. Достаточно просто начать. И немного удачи.

Кристина родилась в Минске, в 4 года переехала с мамой в США, а потом в Швейцарию. В 17 лет она вместе с другом Джеймсом завела блог. Кристина любила фотографироваться, а ее друг — делать фото. В этом и заключалась идея проекта.

У Кристины и Джеймса не было инвестиций, спонсоров, клиентов. Да и знаний о моде было не много. Впоследствии девушка признается, что рада, что пришла в индустрию моды с наивным взглядом на многие вещи.

Ради блога Кристина и ее друг отказались от идеи поступать в университет. Хотя родителей было сложно убедить в том, что блог может стать способом заработка.

О чем ее блог? О моде, путешествиях и красивой жизни. В основном девушка публиковала в блоге свои образы. Как она призналась позже, тогда она еще не знала никого из дизайнеров.

На блог обратили внимание люксовые бренды — например, Louis Vuitton. В Швейцарии такие бренды представлены в изобилии.

Скоро в блоге и в Instagram стала появляться реклама этих брендов, а саму Кристину можно было встретить на модных показах и красных дорожках.

Постепенно Кристина превращалась в кумира миллионов. Она сотрудничала с Mango, Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Cartier. В 2015 случилась крупная победа: девушка стала послом парфюмерной компании L’Oreal. Компания предпочла блогера актрисам, певицам и моделям.

Как работает ее «блог-бизнес»

Сейчас в Instagram Кристины 2,4 млн подписчиков, посещаемость ее сайта в июле этого года составила 110 000 пользователей, в августе — 40 000. Ее фото не единожды было на обложке мировых модных журналов — например, Vogue.

Над блогом работают пять человек — ее мама, друг Джеймс, сама Кристина, фрилансеры. Кристина отвечает за креатив, Джеймс — за финансы, бизнес-переписку и другие управленческие вопросы, мама — за административные. В Европе у блогера есть PR-команда, а в США — американское talent agency, поскольку рынок для нее не так известен.

Точные заработки Кристины неизвестны, но, если верить wwd.com, реклама у топовых Instagram фэшн-блогеров стоит от $ 5000 до $ 25 000 за пост.

Но это еще не все

Сейчас девушке 24 года, она одна из самых популярных фэшн-блогеров мира и входит в топ-30 самых богатых людей мира до 30 лет по версии Forbes в категории Art&Style. Но Кристина развивается и в других направлениях. По ее словам, она «не хочет быть внутри «блог-пузыря», и хочет состояться где-то еще, не только как виртуальная личность». И похоже, Кристине это удается:

Она написала книгу On the Go — «о моде, красоте, стиле жизни, путешествиях». Книга не переведена на русский язык.

Занялась музыкальной карьерой и сняла клип. Тексты песен девушка пишет сама

Мечтает работать профессиональной моделью.

И хочет создать собственный бренд одежды.

Она переехала в Лос-Анджелес — по ее словам, это лучшее место для занятий музыкой. «Я знаю: если ты хочешь выжить в блогосфере — и в целом в сфере моды — ты должен быть способен постоянно улучшаться и трансформироваться. Иначе ты становишься скучным», — говорит Кристина. И с каждым годом озвученных в интервью планов у нее все больше.


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