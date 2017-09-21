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Культ Калашникова

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  • Игорь Яковенко, «Ежедневник»
  • 21.09.2017, 15:46
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Лучше бы в России изобрели газонокосилку.

В центре Москвы на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц 19.09.17 установили памятник Михаилу Калашникову. Вернее, его главному изобретению. Не собираюсь комментировать эстетические свойства творения скульптора Салавата Щербакова. После Зураба Церетели и поочередного изнасилования, сначала Лужковым, затем Собяниным, Москве в плане эстетики уже терять практически нечего. Нет смысла обсуждать и авторство. Неважно, в чьей голове родилась конструкция самого популярного орудия убийства. Большинство математических открытий, носящих имена великих древних греков, задолго до них сделали египтяне, шумеры и вавилоняне. А мы их знаем под именами Фалеса, Евклида и Пифагора. Главное орудие убийства весь мир знает под именем автомата Калашникова. Памятник – это символ. И главный вопрос – символ чего установлен сегодня в центре Москвы?

Министр культуры Владимир Мединский в своем выступлении на торжественном открытии памятника заявил, что «автомат Калашникова – настоящий культурный бренд России». Автор этого изделия, скульптор Салават Щербаков сравнил АК со скрипкой Страдивари и объяснил, что автомат Калашникова, подобно копью Михаила Архангела, борется против мирового зла. Собственно, эту идею Щербаков и воплотил в своем монументе. В композицию данного мемориала включен некий гражданин с крыльями, пытающийся уколоть копьем довольно крупное пресмыкающееся.

Мединский прав. Автомат Калашникова – это культурный бренд России. Причем, главный. Россия распространяет «культуру Калашникова» по всему миру. Ростех радостно отрапортовал, что только на этот год подписано контрактов на продажу 100 тысяч этих изделий в горячие точки планеты.

Автомат Калашникова никогда не был использован для защиты Отечества. Он был создан после Второй мировой и всегда служил злу. Первое его массовое применение на мировой арене состоялось 1.10.1956 в ходе подавления восстания в Венгрии. С его помощью убивали борцов за свободу. Потом в Афганистане он был орудием убийства людей, которые совершенно не собирались нападать на Россию, которая тогда называлась СССР.

Автомат Калашникова – любимое оружие террористов и бандитов. Он украшает флаг террористической группировки «Хезболла», герды Зимбабве, Мозамбика и Буркино-Фасо, а также герб Корпуса Стражей исламской революции. Боевики латиноамериканских наркокартелей любовно называют его «Рог козла», имея в виду изогнутую форму магазина.

Историю войн невозможно выкинуть из истории человечества. И в целом ряде стран есть своя культура оружия, изобретенного в этих странах. Но ни в одной стране мира, претендующей на принадлежность к цивилизации, сегодня на государственном уровне не ставят памятники орудиям убийства. Револьвер Colt является несомненным культурным символом США. Крылатая фраза «Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы» входит в базовый набор культурных штампов американского общественного сознания. И, тем не менее, трудно представить себе, что сегодня в Вашингтоне на деньги штата с участием правительства произойдет открытие памятника Сэмуэлю Кольту.

В Финляндии есть маленький городок Каухава с населением 16 тысяч человек. Главный местный промысел: изготовление пуукко – финских ножей. Там существует своеобразный «культ «финки». Проводятся фестивали, посвященные этому холодному оружию, столь популярному в криминальном мире. До 2008 года «финка» была на гербе этого городка. Потом ее с герба убрали. Стыдно стало.

В мире есть зло. Много. Но открытых культов зла мало. Их можно перечислить по пальцам одной руки, в крайнем случае, двух. Вот, есть ИГИЛ. «Хезболла». В Мексике есть культ Санта Муэрте, культ смерти. Единственная в мире большая страна, которая открыто провозгласила у себя культ убийства – это путинская Россия. И, кстати, сам Михаил Тимофеевич Калашников в конце жизни далеко не так восторженно относился к изобретению, которое носит его имя. В интервью газете «Бильд» он сказал, что лучше бы изобрел газонокосилку…

Игорь Яковенко, «Ежедневник»


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