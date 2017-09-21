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Путинский план «В»

  • Наталья Гулевская
  • 21.09.2017, 17:23
Наталья Гулевская

Единственное, что не получилось у Путина, это продавить аннексию Крыма.

Скоро эта часть земли повторно поставит Россию на колени, и, вероятнее всего, в этот раз прекратит ее существование. Именно эти обстоятельства и подтолкнули Путина перейти к варианту «Б», а затем и к «В». Вариант «Б» был прост и основывался на израильском факторе. В Кремле нисколько не сомневались, что создав коалицию из Хезболлы, стражей исламской революции и регулярных войск Асада, Израиль непременно попадет в ловушку, и война между суннитами и шиитами перейдет в дружную интифаду, увлекая за собой США и страны НАТО.

Эти события фактически уводили бы на второй план происходящее в Украине, и Россия могла бы за это время беспрепятственно расправиться с послемайданной властью в Украине и поставить во главе государства своих марионеток. Но все оказалось совершенно не так, как планировали в Кремле и на Лубянке, и неважно сработал ли хорошо «Моссад», или политическое руководство Израиля оказалось на высоте, но ситуацию в Сирии удалось вернуть в первоначальное религиозное противостояние между суннитами и шиитами, а Иерусалим остался в значительной мере нейтральным к этому конфликту. После того, как в Москве осознали, что сирийская авантюра полностью провалилась, Кремль перешел к плану «В» и реанимировал северокорейскую угрозу.

В этом конфликте Путину необходимо не просто прямое военное участие США, но и первый удар должен быть нанесен со стороны Вашингтона или его союзников по НАТО. В этом случае военный поход на Киев будет полностью открыт, и НАТО не сможет в этой ситуации защитить Украину. Для этой цели российские власти, СМИ и разного рода спецслужбы всячески демонизируют президента США и пытаются его дискредитировать в глазах американцев и всего мира.

Путину позарез нужно выбить из колеи Трампа и вынудить его начать войну с КНДР, чтобы успеть до 18 марта 2018 года решить вопрос с Крымом и вернуть в зону своих интересов мятежную Украину.

Наталья Гулевская, aboutru.com


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