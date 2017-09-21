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Порошенко встретился с Трампом в Нью-Йорке

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  • 21.09.2017, 17:54
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Украинский президент поблагодарил США за поддержку «в нелегкое время».

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, где прoходит 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, сообщает gordonua.com.

Во время вступительного слова перед встречей Порошенко поблагодарил США за поддержку Украины "в нелегкое время".

Трамп в свою очередь отметил, что в Украину приходят американские компании. Затем американский президент коротко поинформировал о ситуации в Техасе, где пронесся ураган "Ирма".


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