Виталий Гурков: Когда выходишь на сцену в составе Brutto — ты крутой априори

Виталий Гурков: Когда выходишь на сцену в составе Brutto — ты крутой априори1
- 21.09.2017, 18:12
- 1,108
Рок-музыкант рассказал, в чем разница между «Гурковым-музыкантом» и «Гурковым-боксером».
Об этом музыкант белорусской рок-группы Brutto и неоднократный чемпион мира по тайскому боксу написал в своем «Фейсбуке»:
«Меня очень часто спрашивают в чем различие между выходом на сцену и выходом на ринг?
Отвечаю - когда ты выходишь на сцену в составе Brutto ты крутой сразу и априори.
А когда выходишь в ринг это все нужно доказывать заново».