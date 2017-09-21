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Виталий Гурков: Когда выходишь на сцену в составе Brutto — ты крутой априори

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  • 21.09.2017, 18:12
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Виталий Гурков
Фото: charter97.org

Рок-музыкант рассказал, в чем разница между «Гурковым-музыкантом» и «Гурковым-боксером».

Об этом музыкант белорусской рок-группы Brutto и неоднократный чемпион мира по тайскому боксу написал в своем «Фейсбуке»:

«Меня очень часто спрашивают в чем различие между выходом на сцену и выходом на ринг?

Отвечаю - когда ты выходишь на сцену в составе Brutto ты крутой сразу и априори.

А когда выходишь в ринг это все нужно доказывать заново».


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