Кремлевская истерия 7 Саша Сотник, «Обозреватель»

21.09.2017, 18:32

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Нынешняя Россия несет миру страдания под истерические вопли об «особом пути».

Памятник "Шмайссер-Калашникову", открытый недавно в Москве, не вызвал у москвичей никакого восторга. Более того: стала ясна "установка партии и правительства" насчет "основополагающих государственных скреп". Это – орудия убийства. В парадигме имперской воинственности обозначенный министром Культуры Мединским "культурный бренд России" более чем логичен. Так и есть: нынешняя Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути".

Все эти пропагандистские камлания вызывают с некоторых пор у москвичей раздражение. Если поговорить "без камеры" с людьми – быстро выяснится, что и "Крым не наш, а – кремлевский", и "на кой черт мы полезли в этот Донбасс и в эту Сирию?", и много чего любопытного еще. Осенние муниципальные "выборы" обнаружили полную апатию населения, полностью разочарованного в этом мероприятии. Ведь в Москве проголосовало всего около 12% избирателей. В преддверии "президентской" спецоперации это – более чем серьезный звонок.

Уверен, что в Кремле всерьез могут подумывать об отмене "выборов", сделав ставку на "чрезвычайку" или даже "войну". Вариант с Чрезвычайным Положением может готовиться уже сегодня – посредством накачивания террористической истерии с бесконечными звонками о заложенных по всей стране бомбах. После истории с "рязанским сахаром" в 1999 году вряд ли кто исключит "лубянский след" во всех этих явно тщательно и профессионально организованных ложных вызовах от имени анонимных "бомбистов". Географический размах поистине масштабен: он простирается от Дальнего Востока до Северного Кавказа. А поскольку вся власть находится в руках спецслужб, а они молчат – нельзя исключать, что может разыгрываться подготовка к реализации очередной дьявольской "многоходовочки".

Учения "Запад-2017" продемонстрировали небывалую до сих пор агрессивность "ястребиного крыла" Кремля, если оценить характер обозначенных целей и задач. Сторонние наблюдатели отметили, что такого уровня агрессивности не наблюдалось на протяжении последних 3 десятилетий. И в этот же период времени появляется Проект Закона о призыве граждан в военное время. Все это можно было бы назвать совпадением, но не в "спец-стране" с присущей ей формой "спец-управления".

Поэтому установка истукана "Хуго Калашникова" - лишь небольшая, но логичная завитушка на нашем политическом "пироге с ядерной начинкой".

Саша Сотник, «Обозреватель»