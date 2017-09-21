10 загадок планеты, которые до сих пор не поддаются объяснению 1 21.09.2017, 18:56

9,613

Фото: flickr.com

Эти загадки вызывают много вопросов.

Наша огромная планета не перестает удивлять нас и, наверное, никогда не перестанет это делать. На Земле есть масса мест и вещей, которые не поддаются никакому объяснению и до настоящего времени остаются загадкой для человека, тем самым привлекая к себе еще больше внимания.

Adme.ru собрал 10 самых необычных и загадочных мест и явлений, существование которых до сих пор не могут объяснить даже ученые.

1. Каменные шары Моераки

Наиболее поразительными качествами валунов являются их необычайно большой размер и сферическая форма. Но как же могли образоваться такие необычные валуны? До сих пор нет однозначного ответа.

2. Миграция животных

Миграция животных — это естественное явление: животные путешествуют из одного места в другое, обычно в определенное время года. Однако ученые до сих пор не понимают, как столь сложные перемещения могут быть заложены в генах разных видов птиц, рыб, насекомых и млекопитающих.

3. Большой сфинкс

Сравнительно небольшие размеры головы побудили бостонского геолога Роберта Шоха предположить, что у статуи изначально была морда льва, из которой один из фараонов велел высечь загадочно улыбающееся человеческое лицо по своему собственному образу и подобию. Но эта гипотеза не нашла признания в научной среде, равно как и предположение Г. Хэнкока о корреляции трех пирамид со звездами в созвездии Ориона, которая якобы наблюдалась в 11-м тысячелетии до н. э.

4. Синхронные светлячки

Вместо того, чтобы каждый из этих светлячков светился, когда он пожелает, все они загораются одновременно, каждую секунду или две: они синхронизированы. Джонатан Коупленд, специалист по светлякам из Университета Южной Джорджии в Стейтсборо, полагает, что это может быть брачным ритуалом. Однако точно этого никто не знает.

5. Мередитский камень

Этот камень был найден в 1872 году при земляных работах в городке Мередит, на берегу озера Уиннипесоки (Нью-Гэмпшир, США). Мередитский камень — это обработанный кусок кварцита, залежей которого в Нью-Гэмпшире нет, так что он был сделан в другом месте. Время создания этого камня и его предназначение не известны до сих пор.

6. Таосский гул

Уже многие годы жители города Таос (штат Нью-Мексико, юго-запад США) слышат доносящийся из пустыни низкочастотный шум неизвестного происхождения. Гул похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе городка нет.

7. Каменные лабиринты на Большом Заяцком острове

На территории Большого Заяцкого острова расположено большое количество каменных выкладок в виде спиралей. Точное назначение этих загадочных каменных построек неизвестно. Выдвигается множество теорий: лабиринты могли использоваться для ритуалов, а возможно, служили в качестве макетов рыболовных ловушек.

8. Террасные образования у островов Рюкю

В 1986 году группа дайверов обнаружила в море у острова Йонагуни ряд необычных образований, напоминающих архитектурные строения. Найденные артефакты, такие как просверленные камни с нанесенными символами, скребки и барельеф животного, заставили многих поверить в то, что сооружения являются рукотворными. Исследователи до сих пор ведут споры на эту тему.

9. Красное свечение над Тихим океаном

Этот странный красный свет был замечен над российским полуостровом Камчатка Й. ван Хейстом. Он вел самолет «Боинг 747-8» из Гонконга в Аляску, когда заметил внизу красное свечение. Свечение появилось после замеченной вдалеке молнии. Этот феномен остается необъясненным. Ученые полагают, что красное свечение может быть отблеском вулканического извержения на дне океана.

10. Каменный шар в Боснии

Некоторые предполагают, что представители древних цивилизаций мастерили их в качестве символов небесных тел или разграничений между землевладениями. Но откуда же в итоге взялись такие шары в разных частях планеты, пока так и не известно.