В Ростове-на-Дону загорелась десятиэтажная гостиница 5 21.09.2017, 19:10

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Фото: РИА «Новости»

Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время.

Сегодня около 14 часов в центре Ростова-на-Дону в 10-этажном здании гостиницы произошел сильный пожар, сообщает Главное управление МЧС России.

По сообщениям ТАСС, жертвами пожара стали два человека: мужчина тридцати лет и женщина. Оба они работали в администрации гостиницы. Пожару был присвоен третий класс сложности, площадь возгорания составила 840 кв. м. Огонь повредил стоящие рядом с отелем легковые автомобили. В настоящее время пожар удалось локализовать, в районе возгорания введен режим чрезвычайной ситуации.

В МЧС не исключают, что одной из жертв стал администратор гостиницы. Отмечается, что возгорание уже локализовано. При этом площадь пожара — 840 квадратных метров.

Для тушения пожара от МЧС привлечены 50 человек личного состава, 19 единиц техники. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок, пишет РИА «Новости».

Корреспондент ТАСС с места событий передает, что пострадали семь припаркованных рядом с гостиницей машин, сгорели три автомобиля, четыре повреждены.

Пожар также затронул крышу и чердак Донского государственного казачьего института пищевых технологий и бизнеса, заявила директор института Наталья Рыжкова.

— У нас немного задело крышу, в трех местах было возгорание, но пожарные быстро вскрыли и потушили, пожара у нас не произошло. Здание сильно задымлено, но всех успели эвакуировать, — уточнила Рыжкова.

Здание обгорело полностью, практически уничтожена крыша, сейчас ее активно заливают тремя гидрантами.

Это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону за последнее время, пишет РИА «Новости». В конце августа сильный пожар возник в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 квадратных метров: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.