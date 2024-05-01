Переходный совет Гаити назначил нового президента страны 1 1.05.2024, 8:25

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Эдгард Леблан

И дал ему поручение.

Находящийся в США премьер-министр Гаити Ариэль Генри подал в отставку в связи с избранием так называемого «переходного совета» страны. Это новое, временное правительство Гаити, которое приняло присягу во время тайной церемонии в Национальном дворце в Порт-о-Пренсе, избрало нового президента и дало ему ряд поручений.

Церемония присяги не анонсировалась из-за больших рисков: в стране уже два месяца продолжается «восстание» бандитов, лидеры которых тоже хотят войти в новое правительство. Бандгруппировки еще не прокомментировали избрание переходного совета, а вот новый президент, которым стал бывший лидер сената Эдгард Леблан, заявил, что он «лишь временный исполнитель планов совета».

Решение провести тайную церемонию принесения присяги было поддержано США и членами Карибского сообщества, которые и предоставили полномочия переходному совету.

Переходный орган сформирован из семи членов временного правительства с правом голоса и двух наблюдателей без права голоса. Леблана избрали всего четырьмя голосами (включая его собственный). Также Совет назначил бывшего министра молодежи и спорта Фрица Белизера временным премьер-министром страны.

Совету было поручено назначить президента, кабинет министров и новый временный избирательный комитет, поскольку согласно конституции Гаити, страна должна избрать нового президента до февраля 2026 года. Впрочем, переходный совет делегировал это право избранному президенту.

В свою очередь Эдгард Леблан заявил, что будет формировать правительство страны в качестве «временного исполнителя планов совета» – по их представлению и при их поддержке соответствующих кандидатур.

Отдельно Леблан пообещал вести войну с наркомафией и бандитизмом и провести «свободные и справедливые выборы, заслуживающие доверия».