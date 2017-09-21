Чему учат в белорусской школе и почему это пора поменять 3 21.09.2017, 19:25

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Эксперт рассказала о проблемах среднего образования и о том, что делать для их решения.

Писать на обложке слово «тетрадь» по центру или слева, во сколько начинать занятия, оценки ставить из пяти или десяти баллов и чем кормить школьников. Обсуждение среднего образования в Беларуси часто сводится к ожесточенным диспутам вокруг вопросов бытовых и малозначительных, пишет tut.by. Эксперт Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан сегодня представила журналистам первые результаты большого опроса учеников, выпускников и учителей о проблемах среднего образования и о том, что делать для их решения.

Ответы на вопрос анкеты «знания по каким из школьных предметов пригодились вам после завершения среднего образования?» изумляют. 54% назвало русский язык, 16% — белорусский, 7% — математику. Дальше — заметно хуже. Менее 1% набрали история, химия, география", — констатирует Дарья Урбан. Так оценили школьную программу те выпускники, кто несколько лет назад окончил школу, многие поступили в университет, некоторые учатся не первый год.

— Дети, которые пару недель назад пошли в первый класс, выпустятся через 11 лет. Но мы не знаем, что будет в экономике даже через год. А система образования работает так, как она работала примерно во времена индустриальной революции. Если тогда выпускник соответствовал рынку труда, то сейчас общество и экономика изменяются с такой скоростью, что госзаказ на детей, которые выпустятся через 11 лет, а то и через 16 с учетом высшего образования формируется непонятно как.

Автор исследования отмечает, что самый частый вывод респондентов: те знания, которые сегодня дают школа, вузы, учреждения среднего специального образования, не соответствуют требованиям времени. Зато соответствуют типовым учебным планам, госзаказу и прочим формальным требованиям и документам.

— Раньше работала парадигма «хорошо учишься — поступишь в университет», «заканчиваешь университет — получаешь хорошую работу». Сейчас эта парадигма уже не работает, а образование все еще в ней находится. Более того, в ней находятся многие представители того поколения, когда схема работала так. Они считают, что так есть, потому что всегда так было. Школа превращается в итоге в очень затянутую подготовку к университету. У нее практически отсутствует механизм воспитания, хотя он должен быть, отсутствует развитие творческих способностей, развитие личности. И как готовят: не нужно критически мыслить, не нужно проявлять творческие способности, нужно запомнить наизусть.

Фото использовано в качестве иллюстрации. Вадим Замировский, TUT.BY, архив

Дарья Урбан также обратила внимание на то, что по результатам опроса только 10% учеников не сталкивались со снижением оценки за оформление своей школьной работы, а не за ее содержание.

— При этом система не оставляет никаких возможностей для творчества учителей — у них много, на их взгляд, бессмысленной работы. Это и множество отчетов, и нерациональное распределение нагрузки. Некоторые «задания» учителям ставят экспертов в тупик: к примеру, каждый год учителя подают в РОНО сведения о средних баллах учеников — в среднем по школе, по классу и по предмету. Это средняя температура по больнице, включая морг. Эта информация не имеет никакого прикладного значения, но ее подготовка отнимает время. Более того. По требованию РОНО каждый год и каждую четверть этот балл должен расти. Понятно, что это математически невозможно. И таких процедур в школе — бесконечное количество.

Эксперт также обратила внимание на проблему оценок, которые стали самоцелью образования.

— Система построена таким образом, что дети боятся сделать ошибку. В результате из них вырастают взрослые, которые боятся сделать ошибку. Они не готовы идти на риск, а люди, не готовые идти на риск и умеющие только выбирать один правильный вариант, не имеют творческого потенциала, не могут справляться с работой — они ждут, что сразу за ошибкой последует санкция. Важно, чтобы родители понимали, что оценка никак не влияет на карьеру и человека.

Не надо толкать к образованию, дети сами должны к нему тянуться, резюмирует социолог. Кстати, многие учителя говорят сейчас, что это самый важный вектор перестраивания системы образования.