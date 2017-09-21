закрыть
21 сентября 2017, четверг, 21:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Чему учат в белорусской школе и почему это пора поменять

3
  • 21.09.2017, 19:25
  • 3,351

Эксперт рассказала о проблемах среднего образования и о том, что делать для их решения.

Писать на обложке слово «тетрадь» по центру или слева, во сколько начинать занятия, оценки ставить из пяти или десяти баллов и чем кормить школьников. Обсуждение среднего образования в Беларуси часто сводится к ожесточенным диспутам вокруг вопросов бытовых и малозначительных, пишет tut.by. Эксперт Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан сегодня представила журналистам первые результаты большого опроса учеников, выпускников и учителей о проблемах среднего образования и о том, что делать для их решения.

Ответы на вопрос анкеты «знания по каким из школьных предметов пригодились вам после завершения среднего образования?» изумляют. 54% назвало русский язык, 16% — белорусский, 7% — математику. Дальше — заметно хуже. Менее 1% набрали история, химия, география", — констатирует Дарья Урбан. Так оценили школьную программу те выпускники, кто несколько лет назад окончил школу, многие поступили в университет, некоторые учатся не первый год.

— Дети, которые пару недель назад пошли в первый класс, выпустятся через 11 лет. Но мы не знаем, что будет в экономике даже через год. А система образования работает так, как она работала примерно во времена индустриальной революции. Если тогда выпускник соответствовал рынку труда, то сейчас общество и экономика изменяются с такой скоростью, что госзаказ на детей, которые выпустятся через 11 лет, а то и через 16 с учетом высшего образования формируется непонятно как.

Автор исследования отмечает, что самый частый вывод респондентов: те знания, которые сегодня дают школа, вузы, учреждения среднего специального образования, не соответствуют требованиям времени. Зато соответствуют типовым учебным планам, госзаказу и прочим формальным требованиям и документам.

— Раньше работала парадигма «хорошо учишься — поступишь в университет», «заканчиваешь университет — получаешь хорошую работу». Сейчас эта парадигма уже не работает, а образование все еще в ней находится. Более того, в ней находятся многие представители того поколения, когда схема работала так. Они считают, что так есть, потому что всегда так было. Школа превращается в итоге в очень затянутую подготовку к университету. У нее практически отсутствует механизм воспитания, хотя он должен быть, отсутствует развитие творческих способностей, развитие личности. И как готовят: не нужно критически мыслить, не нужно проявлять творческие способности, нужно запомнить наизусть.

Фото использовано в качестве иллюстрации. Вадим Замировский, TUT.BY, архив

Дарья Урбан также обратила внимание на то, что по результатам опроса только 10% учеников не сталкивались со снижением оценки за оформление своей школьной работы, а не за ее содержание.

— При этом система не оставляет никаких возможностей для творчества учителей — у них много, на их взгляд, бессмысленной работы. Это и множество отчетов, и нерациональное распределение нагрузки. Некоторые «задания» учителям ставят экспертов в тупик: к примеру, каждый год учителя подают в РОНО сведения о средних баллах учеников — в среднем по школе, по классу и по предмету. Это средняя температура по больнице, включая морг. Эта информация не имеет никакого прикладного значения, но ее подготовка отнимает время. Более того. По требованию РОНО каждый год и каждую четверть этот балл должен расти. Понятно, что это математически невозможно. И таких процедур в школе — бесконечное количество.

Эксперт также обратила внимание на проблему оценок, которые стали самоцелью образования.

— Система построена таким образом, что дети боятся сделать ошибку. В результате из них вырастают взрослые, которые боятся сделать ошибку. Они не готовы идти на риск, а люди, не готовые идти на риск и умеющие только выбирать один правильный вариант, не имеют творческого потенциала, не могут справляться с работой — они ждут, что сразу за ошибкой последует санкция. Важно, чтобы родители понимали, что оценка никак не влияет на карьеру и человека.

Не надо толкать к образованию, дети сами должны к нему тянуться, резюмирует социолог. Кстати, многие учителя говорят сейчас, что это самый важный вектор перестраивания системы образования.


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!