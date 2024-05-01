20 лет назад три страны-соседки Беларуси вступили в ЕС 2 1.05.2024, 13:43

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Круг членов европейского сообщества увеличился с 15 до 25 стран.

20 лет назад, 1 мая 2004 года, девять стран пополнили Европейский союз. Круг членов европейского сообщества увеличился с 15 до 25 стран. В ЕС вступили: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Словения, Кипр и Мальта.

Это было крупнейшее расширение Европейского сообщества в истории.

Отметим, Европейский совет 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз с еще одной страной-соседкой Беларуси — Украиной. Переговоры о вступлении в ЕС ведет и Молдова.