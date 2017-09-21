Путин в «Яндексе»: всем оставаться на местах! 1 21.09.2017, 19:37

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Фотo: EPA

Карикатурист Сергей Елкин изобразил визит президента РФ в офис компании.

Сотрудникам «Яндекса» в Москве запретили вставать с рабочих мест перед приездом в офис компании президента РФ Владимира Путина, пишет «Немецкая волна». Символично, считает карикатурист Сергей Елкин.

21 сентября Путин приехал в офис «Яндекс», чтобы поздравить компанию с 20-летием, в связи с чем были приняты беспрецедентные меры безопасности, а некоторых сотрудников не пустили на работу, сообщают российские СМИ.

По информации «Ведомостей», идея визита принадлежит администрации президента. Эксперты считают, что таким образом Путин может помочь привлечь на выборы «провластного модернистского избирателя».

Как сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, сотрудники администрации президента РФ рекомендовали работникам «Яндекса» специально не наряжаться, чтобы Путина окружали «молодые и оптимистичные лица», а вся обстановка была максимально приближена к реальной жизни.

Накануне приезда президента сотрудников предупредили о возможных проблемах с работой Wi-Fi и сотовой связи. Многие рестораны и кафе в бизнес-центре «Яндекса» закрыли, а автомобили на подземной парковке тщательно обследовали специалисты, поэтому сотрудникам порекомендовали добираться до работы на общественном транспорте либо уехать с работы раньше. Их также попросили не запирать тумбочки и шкафы, чтобы сотрудники Федеральной службы охраны могли их проверить.

Сотрудник компании «Яндекс» Алексей Сокирко сообщил в Facebook, что в день визита президента его не пустили на работу, поскольку он находится в «каких-то фсошных черных списках».

Возможно, это связано с тем, что 16 сентября Сокирко написал: «если я увижу Путина у нас в офисе на близком расстоянии, плюну ему в лицо».