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«Деньги положил ему в портфель у здания Мингорисполкома»

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  • 22.09.2017, 14:18
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Николай Петрамович
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске судят «депутата»-коммуниста Петрамовича, скрывшегося с $500 тысяч.

Сегодня, 22 сентября, начался суд над бывшим замглавы администрации Партизанского района Минска и депутатом Мингорсовета от Коммунистической партии Николаем Петрамовичем. Он был задержан в феврале 2017 года по подозрению в мошенничестве. Чиновник взял в долг крупные суммы и исчез с деньгами. Разбирательство проходит в суде Первомайского района. Обвинение поддерживает Екатерина Высоцкая, судья - Анастасия Попко. Дело описано в 16 томах, текст обвинения занял около 40 страниц.

Петрамович заметно похудел. Держится спокойно, пока прокурор зачитывает обвинение, он помечает что-то в тетради, изредка оглядывает потерпевших, своих знакомых - они заняли две скамьи в зале суда, сообщает kp.by.

- В период с августа 2008 по 26 октября 2016 путем обмана пытался завладеть чужим имуществом, - зачитывает речь гособвинитель. Всего обвиняемый завладел деньгами на общую сумму более 1 млн. рублей, или около $500 тыс. В деле фигурирует более 30 потерпевших. Петрамович брал у знакомых крупные суммы денег под разными предлогами: якобы собирался помочь в строительстве квартиры, обещал помочь купить или продать автомобили, брал взаймы для личных нужд, для развития бизнеса. Суммы взяток - от $1000 до $30 000.

Бывшего чиновника обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса: покушение на мошенничество в особо крупном размере, пособничество в даче взятки, подстрекательство к даче взятки повторно либо в крупном размере, приготовление к даче взятки повторно либо в крупном размере.

- Безусловно, признаю свою вину в полном объеме, несмотря на многие противоречия. Эти действия я совершил, - сказал Петрамович после того, как ему было зачитано обвинение. Бывший чиновник попросил допросить его после опроса потерпевших, ссылаясь на тяжелое эмоциональное состояние.

В суде допросили потерпевших по делу.

- Первую сумму я одолжил ему в 2012 году, тогда он работал на «Интеграле»начальником отдела. Петрамович сказал, что хочет одолжить тысячу долларов для ремонта автомобиля. Деньги обещал вернуть по первому требованию, срока возврата и процентов не было. Расписку не писали: я знал его как порядочного человека, доверял ему, - говорит 46-летний водитель Олег К. Через 3 месяца мужчина попросил вернуть деньги, но Петрамович просил подождать. Позже он попросил коллегу одолжить еще 14 тысяч для развития бизнеса.

- Я одолжил ему эти деньги. В 2013 он снова обратился ко мне с просьбой одолжить 10 тысяч долларов. Я сказал, что подумаю, и через несколько дней одолжил ему эти деньги. Я ему верил - мы каждый день созванивались, встречались, он говорил, что бизнес раскручивается и скоро деньги будут. В 2015 он снова попросил 10 тысяч. В этот раз я попросил его написать расписку.

В сумме Николай Петрамович задолжал этому потерпевшему 35 тысяч долларов. По словам Олега К., эту сумму ему до сих пор не вернули. В суде выяснилось, что $14 тыс. принадлежали Олегу К., остальную сумму он и сам одалживал. В милицию потерпевший не обращался - ждал, что Петрамович вернет деньги.

- Я думал, что при его должности он в состоянии отдать долг. Когда он работал на «Интеграле», у него был авторитет, он помогал людям.

Обвиняемый так прокомментировал показания потерпевшего.

- Я вернул ему всю сумму, и даже больше - с процентами. Если бы я ничего не отдавал, человек не стал бы одалживать деньги несколько раз. Несмотря на это, я прошу у Олега Георгиевича извинения. Видимо, его подкупила жажда заработать, - сказал Николай Петрамович.

«Деньги положил ему в портфель у здания Мингорисполкома»

- В 2014 он попросил одолжить 4 тысячи долларов на несколько месяцев, - рассказывает еще один потерпевший, 30-летний слесарь Виктор В. - Петрамович обещал, что будет вознаграждение. Через полгода деньги вернул, но без процентов.

В 2014 обвиняемый предложил Виктору помощь в квартирном вопросе. Сказал, что у него есть знакомый, который продает квартиру по цене ниже рыночной.

- Объяснил, что знакомый построил квартиру в Малиновке площадью 50 кв. м. и продает за 35 тысяч. Я должен был для начала заплатить 11 тысяч долларов. Николай Георгиевич объяснил, что является личным гарантом сделки - повода не доверять ему не было.

В апреле 2016 Виктор В. передал Петрамовичу еще $10 тыс. прямо у здания Мингорисполкома.

- Деньги я положил ему в портфель. В тот день я должен был встретиться с собственником квартиры, но Петрамович сказал, что человек пока занят. Показал мне план дома - я увидел документы, понял, что действия идут. В октябре 2016 я передал еще 4 тысячи. Спрашивал, когда мне вернут деньги, но сильно не настаивал - понимал, что Петрамович работает на высокой должности, у него постоянно заседания, мало свободного времени. Всего Петрамович должен вернуть мне 25 тысяч долларов.

Суд по этому делу продолжается.

Николай Петрамович до ареста
Фото: minsknews.by

Досье

Николай Петрамович родился в 1978 году в деревне Жировичи Гродненского района. Учился в Академии МВД и в Московском юридическом институте. Окончил также Академию управления. Женат, двое детей.


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