Стали известны подробности дела «депутата»-коммуниста Петрамовича 18 17.04.2017, 19:22

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Николай Петрамович

Фото: minsknews.by

Бывший замглавы Партизанского района Николай Петрамович под разными предлогами получил от граждан более 500 тысяч рублей.

По информации правоохранителей, бывший замглавы Партизанского района Николай Петрамович под разными предлогами получил от граждан более 500 тысяч рублей. В феврале экс-чиновника задержали, а сегодня ищут пострадавших от его действий. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.

Что установили правоохранители?

Правоохранители сообщают, что Петрамович продолжительное время завладевал деньгами граждан. Делал он это под разными предлогами, в том числе якобы для дачи взяток должностным лицам различных государственных организаций.

В итоге он получил более 500 тысяч рублей, или более 250 тысяч долларов, что составляет особо крупный размер. В отношении Петрамовича возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК РБ (Мошенничество). Санкция данной статьи предполагает наказание до 10 лет с конфискацией.

Установлено также, что от действий бывшего чиновника пострадало значительное количество людей. Сейчас устанавливается круг других потерпевших. Поэтому, если вы пострадали от действий Петрамовича, сообщайте об этом в милицию по телефонам 8(033) 335−62−69, 8(017) 230−34−34 (дежурная часть Партизанского РУВД) или просто 102. Также можете обращаться лично в ГУВД Мингорисполкома (переулок Добромысленский, 5) или в районное УВД по месту жительства.

Правоохранители также обращают внимание, что если вы давали деньги Петрамовичу под предлогом дачи взяток другим лицам, то, в соответствии с законодательством (примечание ст. 431 УК РБ), вы освобождаетесь от уголовной ответственности за дачу взятки в случае, если вы добровольно сообщите об этом в милицию.

Кто такой Петрамович?

Напомним, как рассказывали в конце 2016 года потерпевшие, бывший замглавы администрации Партизанского района и «депутат» Мингорсовета от Коммунистической партии взял в долг у многих людей крупные суммы и исчез.

Его впоследствии уволили в связи с отсутствием на рабочем месте. Для многих коллег это стало полной неожиданностью, так как он характеризовался нормально и с должностными обязанностями справлялся. Внешние признаки также не выдавали возможного обладания крупными суммами, говорил один из коллег. В феврале Петрамовича задержали силовики.

Николай Петрамович родился в 1978 году. Учился на следственно-экспертном факультете Академии МВД и в Московском юридическом институте. Окончил также Институт госслужбы Академии управления. Ранее Петрамович работал начальником управления кадров на «Интеграле» и возглавлял там организацию БРСМ.