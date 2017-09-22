Эксперты: В РФ останется всего несколько банков 3 22.09.2017, 19:11

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карикатура: РИА Новости/Сергей Елкин

Расплачиваться за политику властей, как всегда, придется рядовым россиянам.

В России, в результате необдуманной политики кремлевских хозяев и под действием санкций Запада, не просто назревает, а уже семимильными шагами развивается кризис банковского сектора, пишет rusjev.net.

Государство, по сути, национализирует банковский сектор. Это приведет к снижению качества финансовых услуг и росту инфляции, прогонозируют эксперты.

Расплачиваться за политику властей, как всегда, придется рядовым россиянам.

Сообщения о том, что очередной коммерческий банк не смог справиться с возникшими проблемами и лишился лицензии, появляются все чаще. Только за 2016 год Центробанк прекратил деятельность девяносто семи кредитных организаций. Всего же за последние неполных пять лет лицензии были отозваны у трехсот сорока трех банков, и сегодня их осталось уже менее шестисот — а ведь десять лет назад эта цифра была почти в два раза больше.

Некоторые «больные» банки смогли избежать процедуры банкротства, уйдя «под крыло» других организаций. При этом раньше сам ЦБ не занимался оздоровлением проблемных участников рынка. Но когда под угрозой ликвидации в конце лета оказался банк «Открытие», названный одним из системообразующих, было решено спасать его по новому сценарию — через Фонд консолидации банковского сектора, сформированный за счет средств регулятора. Не успела утихнуть буря, вызванная этой новостью, как стало известно, что об аналогичной помощи попросил Бинбанк — еще одна крупная коммерческая кредитная организация.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина утверждает, что все действия ее ведомства направлены на «оздоровление банковского сектора, избавление от слабых игроков». Однако некоторые наблюдатели называют происходящее «зачисткой» и отмечают, что все больше банков переходят под контроль государства. Стоит добавить, что подобная политика уже обошлась бюджету в солидную сумму — только за 2013—2015 годы на эти цели было потрачено 3,4 трлн рублей.

«В России происходит огосударствление банковского сектора. И если эта тенденция сохранится, то в конечном итоге на рынке банковских услуг останется несколько госбанков: сберкасса для населения, банк для внешней торговли и несколько отраслевых банков. Конкуренция будет уничтожена», – считает Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ

«А если борьба за клиента отсутствует и есть только два-три банка, разделивших между собой рынок, то потребителю будут диктоваться те условия, которые они считают выгодными для себя» – делает он неутешительный для россиян вывод.