Историческая справедливость: здание бывшего костела в Давид-Городке вернули католикам 2 23.09.2017, 10:44

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Фото с сайта media-polesye.by

Здание, где почти 70 лет размещалcя Дом культуры, передано Пинской диоцезии Римско-Католической Церкви.

Костел был построен в 1938 году на средства местных жителей, с приходом новой власти его перестроили под клуб. Дом культуры размещался здесь почти 70 лет. Сейчас учреждение переехало в бывший кинотеатр «Заря».

Как рассказал «Медиа-Полесью» председатель Давид-Городокского горсовета Вячеслав Стадник, верующие уже начали работы по ремонту здания.

Фото с сайта media-polesye.by

Фото с сайта media-polesye.by

Фото с сайта media-polesye.by