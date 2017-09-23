Историческая справедливость: здание бывшего костела в Давид-Городке вернули католикам

Историческая справедливость: здание бывшего костела в Давид-Городке вернули католикам2
- 23.09.2017, 10:44
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Здание, где почти 70 лет размещалcя Дом культуры, передано Пинской диоцезии Римско-Католической Церкви.
Костел был построен в 1938 году на средства местных жителей, с приходом новой власти его перестроили под клуб. Дом культуры размещался здесь почти 70 лет. Сейчас учреждение переехало в бывший кинотеатр «Заря».
Как рассказал «Медиа-Полесью» председатель Давид-Городокского горсовета Вячеслав Стадник, верующие уже начали работы по ремонту здания.