закрыть
23 сентября 2017, суббота, 13:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Историческая справедливость: здание бывшего костела в Давид-Городке вернули католикам

2
  • 23.09.2017, 10:44
  • 1,479
Фото с сайта media-polesye.by

Здание, где почти 70 лет размещалcя Дом культуры, передано Пинской диоцезии Римско-Католической Церкви.

Костел был построен в 1938 году на средства местных жителей, с приходом новой власти его перестроили под клуб. Дом культуры размещался здесь почти 70 лет. Сейчас учреждение переехало в бывший кинотеатр «Заря».

Как рассказал «Медиа-Полесью» председатель Давид-Городокского горсовета Вячеслав Стадник, верующие уже начали работы по ремонту здания.

Фото с сайта media-polesye.by
Фото с сайта media-polesye.by
Фото с сайта media-polesye.by
Фото с сайта media-polesye.by

Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!