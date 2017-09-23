Из Польши невозможно позвонить в Беларусь 1 23.09.2017, 15:00

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Уже второй день телефонная связь между Польшей и Беларусью работает с перебоями.

Проблемы со звонками в Беларусь возникли у абонентов крупного польского оператора PLAY.

При этом, позвонить из Польши в Беларусь абонеты PLAY не могут, а из Беларуси им дозваниваются.

Сайт Charter97.org обратился за пояснениями к оператору PLAY. Там сообщили, что, вероятно, это проблемы белорусских сетей.

Более развернутый комментарий в компании обещали дать позднее.