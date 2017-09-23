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В Мексике произошло новое мощное землетрясение

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  • 23.09.2017, 19:52
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Фото с сайта c-ib.ru

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в южной части Мексики.

Сильные подземные толчки зафиксированы в субботу, 23 сентября, в штате Оахака в Мексике. Эпицентр находился в 700 километрах юго-восточнее Мехико, однако подземные толчки были такой силы, что ощущались даже в столице.

Землетрясение произошло около 8 часов утра по местному времени, застав врасплох жителей подвергшихся стихийному бедствию населенных пунктов. Информация о пострадавших пока не поступала, пишет «Немецкая волна».

Во вторник, 19 сентября, в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого погибли более 290 человек.


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