«Впечатление мощное: столбы качались, как пластилиновые» 2 21.09.2017, 13:38

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Фото: AP

Переехавший три года назад в Мексику белорус рассказывает о пережитом землетрясении.

В последнее время континенты, находящиеся от нас на расстоянии Атлантического океана, то и дело переживают обрушивающиеся природные стихии. Позавчера, 19 сентября, удар на себя приняла Мексика: страна пережила мощнейшее землетрясение. По последним данным, погибло более 220 человек (число постоянно растет), многие города превратились в завалы, спасатели и люди неустанно разгребают обломки в поисках выживших. Потери подсчитывают в городах Мехико, Морелос, Пуэбла, Герреро, Оахака. Белорус Александр по воле судьбы стал свидетелем катаклизма: вот уже три года он живет и работает в Мехико. Подробности происшествия он рассказал Onliner.by.

Землетрясение магнитудой 7,1—7,6 началось в 13:14 по местному времени. Его эпицентр находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине 51 километр. Как раз в это время в память о землетрясении 1985 года, когда погибло более 10 тысяч человек, спасательные службы проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов. Так, в трагическую годовщину вновь произошло одно из наиболее мощных землетрясений, зафиксированных на территории Мексики за последние годы.

«Впечатление мощное: столбы качались, как пластилиновые»

Александр переехал в Мексику три года назад по личным причинам, последние два года живет в Мехико, работает в клинике ветеринаром. Кроме того, что это его профессия по образованию, в Мексике он также окончил курсы парамедиков.

— Землетрясение началось в час с чем-то дня по местному времени. Здесь это явление довольно обычное — всегда действует система сейсмического оповещения. В этот день землетрясение пришлось на годовщину такого же в 1985-м, поэтому ежегодно 19 сентября в стране проводят симулякр.

В 11 утра прозвучала сирена, все было нормально. А в час дня затрясло уже реально. Но сирена, которая обычно звучит за 40—50 секунд, почему-то не сработала.

В это время был в клинике. Когда начало трясти, стал выводить людей на улицу. Впечатление мощное: столбы качались, как пластилиновые. По времени землетрясение длилось около трех минут — это очень много.

Внутри здания человек пять было, за несколько секунд все уже оказались снаружи. Я вышел последним, начал звонить домой, жене и знакомым. Мобильной связи не было, интернет пропал. Свет отключили практически сразу из-за возможных утечек газа. Интернет и мобильная связь восстановились где-то через час.

«Разрушены здания, было несколько взрывов газа»

Александр тут же отправился на помощь горожанам. По предварительным подсчетам, в результате землетрясения погибло более 220 человек, ведется поиск пострадавших. Разрушены сотни домов. Миллионы человек остаются без электричества.

— На мотоцикле поехал по ближайшим кварталам проверить, все ли на улице, нужна ли помощь. Люди здесь привыкли жить в зоне постоянной сейсмической опасности, поэтому паники не было. Все знают, что делать в таких случаях: в учреждениях и магазинах на стенах висят памятки. Естественно, все, кто мог, стали связываться со знакомыми, родственниками.

Во время землетрясений надо немедленно покинуть здание. Люди вышли на улицу, сгруппировались на перекрестках, так как всегда есть опасность падения проводов. Все это походило на большой митинг или забастовку.

Наш район особо не пострадал — мы в южной части города, практически на окраине, в горах, на подушке из вулканического камня. Тут толчки не так ощутимы. Центр и северная часть города пострадали сильнее. Разрушены здания, было несколько взрывов газа. Больше всего погибших в эпицентре, в штате Морелос и Пуэбла.

«Волонтеры разбирают завалы руками по кусочкам там, где еще есть надежда откопать живых людей»

По словам Александра, в страну прибывают бригады спасателей из Испании, Японии, Эквадора, Израиля. Но вместе с тем беда сплотила и обычных людей: мексиканцы быстро аккумулировались, помогают другу другу.

— То, что происходит, вообще потрясающе. Конечно, действия правительства быстры и правильны, но поражает то, как действуют и организовываются сами люди. Вокруг рухнувших и сильно поврежденных зданий идет работа по разбору завалов. Сегодня рухнули новые здания. Из-за повреждений разведка и проверка ведется силами городского управления и волонтеров. Волонтеров множество: отчасти их организует Национальный автономный университет, отчасти они возникают спонтанно в каждом районе, где есть пострадавшие здания. Делается это так: человек идет в магазин, покупает там каску, перчатки, лопату или кирку, маску от пыли, надевает на спину рюкзачок с мобильником, водой и прочим и идет работать.

Волонтеры разбирают завалы руками по кусочкам там, где еще есть надежда откопать живых людей (этим занимаются профессиональные спасатели, армия и Красный Крест). По городу волонтеры движутся пешком, на велосипедах, мотоциклах, машинах и пикапах.

В городе работают убежища для оставшихся без крова и пункты сбора гуманитарной помощи — как формальные, так и спонтанные. Уровень гражданской активности и низовой организации просто потрясает. Многие едут издалека, сегодня встретил прибывших из штата Веракрус и Табаско, это около 500—600 км.

Я все это время проработал в разных местах города как волонтер-парамедик. Во многих местах парализован трафик, поэтому доступ только на мотоциклах, байкеры организовываются в группы через соцсети, доставляют парамедиков, лекарства, воду, еду, одежду.

В Мехико многие семьи провели ночь в парках и на улицах, опасаясь новых подземных толчков. Благо их не произошло. Александр говорит, что, несмотря на все это, большой паники не было и нет:

— С первых минут появились сообщения и предупреждения о том, что якобы ожидается новое мощное суперземлетрясение и прочее в таком духе. Но все просто: современная сейсмология попросту не может предсказать толчки, поэтому все сообщения мы отметаем как несуразицу.

Дом Александра пострадал незначительно: обвалилась часть крыши и стены. Их накрыли пластиком и планируют восстановить позже.

Мексика — одно из самых подверженных землетрясениям мест на планете. Страна находится в зоне высокой сейсмической активности, известной как Тихоокеанский «огненный пояс», или Тихоокеанское кольцо, протянувшейся по периметру Тихого океана вдоль восточного побережья Азии и западного побережья Северной и Латинской Америки.

Помимо Мексики, в восточной части «огненного пояса» расположены Эквадор, Чили, США, Перу, Боливия, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Гватемала и часть Канады.