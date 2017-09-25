Денежная «воронка» превратилась в торнадо 3 25.09.2017, 8:49

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Из каждого вложенного в экономику рубля «теряются» 75 копеек.

«В течение всего кризиса, который треплет нашу экономику с 2009г., власть смотрит на обстановку и, как только становится хоть немного лучше, заявляет: можно ничего не менять и «белорусская модель» - лучшая в мире. Если же ситуация ухудшается, начинаются разговоры о реформах, которые никогда не доводятся до конца, - как раз из-за тяжести обстановки. В итоге все кризисные годы мы топчемся на месте, не решая в нашей экономике никаких проблем», - пишет обозреватель «Белгазеты» Александр Обухович.

Вот и сегодня, обнаружив, что экономика продемонстрировала некоторые признаки «стабилизации», а ВВП даже обозначил небольшой, около 0,9%, «рост», правительство поспешило заявить, что «дно кризиса пройдено и экономика начала восстанавливаться». «Увы, здесь мы имеем очередной случай попытки выдать желаемое за действительное. Поскольку в основе так называемого роста - всего 2 фактора: рост экспортных цен на нашу продукцию на 20% и вброс в экономику денег в пределах 4% ВВП», - утверждает эксперт.

«Нет пока оснований считать, что повышение цен - долговременная тенденция: в прошлом году имели почти такое же падение этих цен, цены на импорт тоже растут. Скорее, мы имеем подарок судьбы, который может исчезнуть уже завтра.

Что до роста М2 на BYN1,4 млрд. и поступления $1,4 млрд., то, во-первых, сбалансированность этих цифр позволила удержать курс доллара и, во-вторых, общий эффект позволил лишь несколько компенсировать тот вред, который приносит экономике страны так называемая жесткая кредитно-денежная политика. И прибыль по экономике выросла, совокупный спрос подрос, и неплатежи сократились. Что, естественно, сказалось на росте ВВП», - отмечает автор.

«Однако полученный от вброса денег эффект в экономике выглядит убийственно с другой стороны: на каждый вброшенный в экономику рубль (включая вброс валюты в пересчете по курсу) экономика приросла лишь на 25 копеек. Соотношение - 4:1. Хотя, если экономика на ходу, соотношение должно было бы быть 1:3. Когда в разгар кризиса в США это соотношение стало 1:1, это было воспринято как свидетельство серьезных проблем в их экономике. О чем свидетельствует наше 4:1, кроме полной некомпетентности власти в управлении экономикой, и представить трудно», - предупреждает эксперт.

Тем более инвестиции (эффект от которых проявляется не сразу) у нас продолжают сокращаться. И следовательно, вброшенные деньги пошли на пополнение оборотных средств (ранее съеденных политикой Нацбанка), погашение долгов и потребление. До обеспечения финансирования роста деньги так и не добрались. «А значит - эффект от такой «стабилизации» и такого «роста» очень временный и достаточно скоро сменится лишь ухудшением и без того сложного положения», - заключает автор.