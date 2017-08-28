Власти прячут огромную «воронку» в бюджете 15 28.08.2017, 9:20

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Стремительный рост госдолга говорит о серьезной «дыре», в которую уходят деньги.

Одной из наиболее тревожных тенденций белорусской экономики является постоянный рост государственного долга. Это свидетельствует о серьезных проблемах с бюджетом.

Об этом в интервью Thinktanks.by рассказали эксперты Центра экономических исследований BEROC в ходе прошедшей в эти выходные Седьмой международной конференции по экономике и финансам.

Рост госдолга говорит о проблемах бюджета

«В течение 2016 года государственный долг Беларуси (совокупно внутренний и внешний – ред.) вырос с 32.5% от ВВП до 39.4% от ВВП. В текущем году рост госдолга продолжается, и он уже превысил 40% от ВВП. Больше всего в этой связи беспокоит тот факт, что рост долга не останавливается, и на данный момент не видно причин, по которым он мог бы прекратиться. Постоянный рост госдолга свидетельствует о том, что в бюджете есть дыра, хотя формального дефицита бюджета нет», - сказала Thinktanks.by эксперт BEROC Катерина Борнукова.

Наличие бюджетных проблем граждане могут наблюдать и в своей повседневной жизни – к примеру, сегодня все чаще приходится сталкиваться с ситуациями нехватки врачей в государственных медучреждениях.

«Если есть проблемы наверху, то они становятся очевидными в первую очередь на низовом уровне. Когда не хватает докторов в поликлиниках – это свидетельствует о недостатке финансирования. Либо в бюджете не хватает средств, либо они отвлекаются на другие расходы», - пояснил исследователь Федерального Резервного Банка Филадельфии, профессор Игорь Лившиц.

Значительные объемы бюджетных средств сегодня продолжают направляться на директивное кредитование госпредприятий. «4.5% от ВВП идет на бюджетные субсидии, то есть на компенсацию бюджетом разницы между рыночными и льготными процентами при выдаче банками льготных кредитов госпредприятиям. Эти расходы сравнимы с расходами на здравоохранение и образование, которые составляют 4.2% и 4.9% от ВВП соответственно», - рассказала Катерина Борнукова.

По мнению Игоря Лившица, столь значительная поддержка убыточных предприятий не только создает нагрузку на бюджет и отвлекает средства от социальных проектов, но и фактически лишает экономику перспективы.

«Директивное кредитование поддерживает занятость на нежизнеспособных предприятиях. Оно привлекает людей туда, откуда они должны были бы уходить. Если бы они не работали на убыточных предприятиях, эти люди могли бы создавать что-то новое, соответствующее потребностям современной экономики», - отметил Игорь Лившиц.

Бюджетные проблемы – результат структурных проблем в экономике

Продолжающаяся поддержка убыточных предприятий ведет к дальнейшему росту госдолга и не будет способствовать его возврату. По мнению Игоря Лившица, для решения вопросов с бюджетом необходимы структурные реформы.

«Нужно дать возможность умереть нежизнеспособным предприятиям. Сделать это непросто, поскольку закрытие неэффективных предприятий ставит вопрос о трудоустройстве людей предпенсионного возраста, которые всю жизнь там проработали», - сказал эксперт. Игорь Лившиц отметил, что это одна из причин, по которым во многих странах трансформация экономики оказалась непростым процессом и привела к социальным проблемам. Поэтому к процессу реформирования необходимо подходить серьезно, заранее думая об адаптации уязвимых групп.

Избежать структурных реформ Беларуси вряд ли удастся, поскольку, по словам Игоря Лившица, «существующая сегодня система является нежизнеспособной». Эксперт отметил также, что есть набор определенных мер, которые будут способствовать успеху трансформации: «Первое - это эффективная юридическая система, четкие права собственности. Рынок создает правильные стимулы, выбирает победителей и создает рабочие места. Рынок не гарантирует обеспечение работой пожилых сотрудников заводов советского периода. Но нельзя допускать, чтобы желание помочь этим людям душило ростки нового в экономике. Нужно сделать так, чтобы они радовались тому, что создаются новые рабочие места для их детей».