Пока гуляем! 2 2.07.2017, 12:57

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Беларусь собирает отличный урожай новых долгов.

Судя по результатам размещения новых белорусских еврооблигаций, road show в США и ЕС удалось на славу. Минфин Беларуси разместил не один транш на $800 млн., а сразу два на общую сумму в $1,4 млрд. Выходит, что в этом году и без помощи Международного валютного фонда (МВФ) наша страна соберет отличный урожай новых долгов, пишет «Белгазета».

Республиканский Минфин западные инвесторы (по слухам, преимущественно американские) порадовали. Согласно информации агентства Reuters, спрос инвесторов на новые белорусские еврооблигации составил $3,1 млрд., т.е. превысил предложение в 2,2 раза. Однако займы коммерческие и дешевыми их не назовешь. Годовая доходность первого транша на сумму $800 млн. составила 7,125%, и срок его погашения наступит в феврале 2023г. Второй транш облигаций размещен на 10 лет с годовой доходностью в 7,625%.

Увы, жизнь в долг - удовольствие дорогое. Прежде всего, для предприятий и жителей страны. А ведь проценты могли бы быть и меньше, но только в том случае, если бы властям удалось договориться с МВФ о новой кредитной программе на сумму $3 млрд. под 2,28% годовых. Однако в этом случае пришлось бы выполнять дополнительные обязательства по проведению экономических реформ, условия которых якобы не вызывали отторжения у президента РБ. Тем не менее стороны так и не договорились. И в итоге Минфин имеет дорогие заимствования, а Нацбанк - предельно скромные международные валютные резервы.

Поэтому волей-неволей приходится вспоминать о том, что все стратегические просчеты государственной экономической политики, как в зеркале, отражаются в статистике золотовалютных резервов страны: $2,35 млрд. - таковы сегодня наши суверенные запасы валютной ликвидности, рассчитанные по стандартам МВФ.

Этого объема валюты не хватает ни для обслуживания внешних суверенных долговых обязательств, ни для покрытия дефицита текущего счета платежного баланса. Поэтому госдолг Беларуси и растет как дрожжах.

На днях на столь неприятную деталь нашего национального экономического бытия обратил внимание зампред Комитета госконтроля Александр Курлыпо: выступая в «палате представителей», он охарактеризовал данную проблему, как «важнейшую» для бюджета.

Зато первый замминистра финансов Максим Ермолович, участвуя в работе расширенного заседания комиссии по бюджету и финансам нижней палаты «парламента», оперировал той же, что и Курлыпо, величиной госдолга (Br39,2 млрд.), составлявшей на 1 января т.г. 41,7% к ВВП. Но никаких причин для тревоги не разглядел. «Такой уровень долга, который мы имеем на сегодняшний день, является управляемым и обслуживаемым» - так прокомментировал ситуацию Ермолович, ссылаясь на лимит безопасности данного показателя, установленный на уровне 50%. По его словам, лишь дальнейший рост госдолга «может привести и к дополнительным рискам».

Собственно, именно это и произошло с динамикой госдолга после столь удачного размещения Минфином белорусских еврооблигаций. Объем госдолга сразу подрос не менее чем на 7%. Складывается впечатление, что белорусская экономика явно не поспевает за уверенной поступью Минфина, прирастая не более чем на 1% за январь-май с начала года. И если мы правильно поняли Ермоловича, то сразу после размещения евробондов вероятность дополнительных долговых рисков повысилась. А то ли еще будет…

Ведь на том же заседании «парламентской» комиссии Ермолович заверил депутатов в том, что и с новыми российскими займами задержек не будет. «Переговоры с представителями ЕФСР прошли, на мой взгляд, успешно. Ведется оценка управляющим условий выполнения четвертого транша финансового кредита. Мы сейчас находимся в тесном контакте с нашими коллегами из ЕФСР, готовим определенные документы развития всех наших договоренностей. Думаю, каких-то задержек в выделении четвертого транша не будет», - заверил депутатов Максим Ермолович.

Кстати, это была не единственная хорошая новость, которую сообщил «народным избранникам» первый замминистра финансов. По словам Ермоловича, проект кредитного соглашения по привлечению российского кредита на $700 млн. уже готов. «Эта работа значительно продвинулась, мы уже подготовили проект кредитного соглашения. Работа идет планомерно», - цитирует агентство БелТА его заявление.

Причем Минфин Беларуси даже не торопит российских коллег: «Беларусь не ставит перед собой сроков получения этих средств». Наверное, последняя фраза была специально произнесена для того, чтобы у «депутатов» «парламента» не сложилось превратное впечатление о том, что в Минфине просто перебирают ногами от нетерпения, предвкушая новые порции зарубежной финансовой помощи.

И мы также готовы были поверить первому замминистра, если бы не досрочное выполнение министерством плана по займам на внутреннем рынке вместе с последующим поспешным размещением еврооблигаций.

В общем, что бы там они нам ни рассказывали, а события развиваются точно по прогнозу, опубликованному в апреле рейтинговым агентством S&P, по оценкам которого в ближайшие 3 года белорусский госдолг будет прирастать на 5% ежегодно, в то время как годовые темпы прироста ВВП страны не превысят 1-1,3%. Ну а пока гуляем!