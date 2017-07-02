Лукашенко будут банкротить? 44 2.07.2017, 8:07

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Диктатору всучили «ящик Пандоры» с высокими рисками.

На этой неделе белорусские власти неожиданно получили по евробондам заем в $1,4 миллиарда. Евробонды считаются краткосрочными и менее выгодными займами, к которым прибегают, если не удалось получить менее рискованный кредит.

Насколько выгоден новый заем и к чему это может привести в среднесрочной перспективе – на эти вопросы Charter97.org ответил Леонид Злотников:

- По евробондам белорусские власти получили заем на семь лет, и каждый год им придется выплачивать 7,5%. Для евробондов – это очень высокий процент. Чем выше процент – тем меньше уровень доверия со стороны заемщиков.

Больший процент предлагали только Венесуэле (35% годовых) и Бразилии (10,6% годовых) (в обеих этих странах – серьезный политический кризис – ред.). Успешные страны размещают евробонды под десятые доли процента.

Беларусь же в течение семи лет будет выплачивать только процентов на 105 миллионов. И это – не считая основной части долга! Получается, что по этому займу придется заплатить в полтора раза больше, чем власти получили.

- Получается как-то не очень заманчиво… Выгодное ли это в целом предприятие? И нужно ли было на него идти?

- Все очень просто: если бы у властей хватило сноровки вложить эти деньги в проекты, которые дают больше 7,5% прибыли в год – то предприятие выгодное. И частный бизнес такие проекты может предложить – от 10 и выше процентов прибыли.

Но вся беда в том, что ни в какие коммерческие проекты эти деньги вкладываться не будут. Все они пойдут на выплату огромных внешних долгов Беларуси. Власти берут деньги не для инвестиций в выгодные проекты, а для «латания дыр» по старым долгам – по принципу заплат на «тришкином кафтане». В итоге решение проблем отодвигается в будущее: сегодня еще поживем – а завтра будь, что будет.

Например, в январе 2018 года власти должны выплатить $800 миллионов по прошлым евробондам, которые были размещены семь лет назад. В основном для покрытия этого долга и берется новый заем.

Это можно сравнить с домохозяйством, где, например, глава семьи получил какую-то сумму денег, но не понес ее вложить в выгодные акции или в быстро развивающийся бизнес, а проел, прокутил и прогулял – а потом берет в долг еще больше. Худо-бедно отдает прежние долги, а остатки – снова проедает и прогуливает. И так по кругу, погрязая во все больших долгах.

- Если домохозяин не возвращает долги, к нему очень скоро приходят либо крепкие парни, либо судебные исполнители. Что будет, если белорусские власти не рассчитаются по евробондам?

- Все очень просто: они попадают в ситуацию, которая называется дефолт. Самый мягкий вариант в таком случае – реструктуризация долга. Но это если очень повезет и согласится кредитор.

А вообще в таком случае белорусским властям «светит» дефолт. Дефолт и все тут! В этом случае кредитор начнет банкротить неудачливого должника. Будет арестовывается и продаваться за долги любое государственное имущество за границей: посольские и консульские здания, государственные грузы в портах, самолеты, корабли, если они есть.

- Насколько вероятен такой сценарий для Лукашенко?

- То, что долг дали под такой высокий процент – 7,5% годовых – говорит о том, что риск дефолта очень большой. У Беларуси и без этого довольно внушительный внешний долг, и ссуживать еще что-то такому должнику – огромный риск. Поэтому кредиторы предлагают такой драконовский процент, а это, в свою очередь, увеличивает и риски Лукашенко.

Не будь у него таких больших долгов – получил бы под 3,5-4%. Но такой высокий процент по евробондам – сигнал, что кредиторы считают положение своего должника очень и очень ненадежным.