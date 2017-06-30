Гуляем на последние 6 Валерий Карбалевич

30.06.2017, 17:56

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Валерий Карбалевич

Развернется в Александрии народное гуляние, которое вам и не снилось.

Внешняя политика Беларуси все годы независимости выглядела как-то очень асимметрично. Долгое время СМИ писали о нашей стране как о государстве-изгое. Теперь о международной изоляции Беларуси говорить сложно, ибо в последнее время официальный Минск достаточно активно контактирует со странами всех континентов.

Однако, что касается Европы, то здесь ситуация складывалась совсем по-другому. Фактически два десятилетия Беларусь находилась в европейской изоляции. Нельзя сказать, что она уже преодолена. Глава Беларуси фактически не может ездить по европейским столицам. С 2009 года, т.е. с началом диалога с Западом, он был только один раз в Вильнюсе и два раза в Риме по приглашению Ватикана.

Причем это произошло не столько в результате хорошей работы белорусской дипломатии, сколько вследствие изменения отношения ЕС к официальному Минску из-за геополитических причин.

22 июня 2017 г. в белорусской столице состоялась ежегодная встреча министров иностранных дел стран—членов Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ). Указанное мероприятие проведено в рамках председательства Беларуси в ЦЕИ в 2017 году. Важно обратить внимание, что наша страна впервые председательствует в международной организации за пределами постсоветского пространства.

ЦЭИ включает 18 стран-участниц. Правда, только четыре государства (Венгрия, Словакия, Сербия, Босния и Герцеговина) были представлены на минской встрече главами внешнеполитических ведомств. Все другие страны представляли заместители министров или чиновники еще более низкого ранга. В конце форума министр иностранных дел В. Макей объявил о прогрессе на переговорах с ЕС по вопросу об упрощении визового режима.

Участников встречи принял А. Лукашенко. В его выступлении были достаточно любопытные тезисы. В частности, он заявил: «Мы рассматриваем свое председательство как уникальную возможность для эффективного вовлечения Беларуси в европейские интеграционные процессы». Напомню, что 20 лет назад белорусский лидер с гордостью возвещал: «Ни за какой Прибалтикой я не пойду и свое общество за цивилизованным миром не поведу».

Еще один знаменательный пассаж. «Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними», — обратил внимание А. Лукашенко. А вспомним, сколько раз он уверял российских друзей, что свой исторический выбор белорусский народ сделал еще на референдуме 1995 года, для нас это святое и политикой интеграции с Россией мы не торгуем. И «страшный монстр НАТО» уже как-то не так пугает. Все течет, все меняется, хотя бы на уровне риторики.

Далее, рассуждал А. Лукашенко, есть определенные силы, которые не оставляют попыток возродить блоковую политику прошлого. «Кто как не мы, представители государств Центральной и Восточной Европы, понимаем, к каким разрушительным и катастрофическим последствиям она может привести», — сказал белорусский лидер. Он призвал государства региона брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности. «Ведь от нас во многом зависит, станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами силы или их связующим звеном», — уверял А. Лукашенко.

Иначе говоря, белорусский лидер дистанцировался от одного из центров силы (России), союзником которого Беларусь является, и предложил государствам региона вести свою международную игру, становиться самостоятельным субъектом политики. Очевидно, что в сегодняшних геополитических условиях это нереально. И все понимают, что в Москве А. Лукашенко будет говорить совершенно другое. Но на уровне риторики дипломатическая гибкость и стремление к международному балансированию налицо.

И почти одновременно белорусская дипломатия получила ложку дегтя. 23 июня Совет ООН по правам человека продлил на год мандат спецдокладчика по правам человека в Беларуси. В резолюции Совет выражает «неизменную обеспокоенность» положением с правами человека в Беларуси, «особенно свободы мирных собраний, ассоциации и выражения мнений, о чем свидетельствует реакция правительства Беларуси на мирные протесты в феврале и марте 2017 года».

Стремлением уравновесить экономическую зависимость от России стали попытки белорусского руководства найти источники финансирования на Западе. С кредитом МВФ пока ничего не получается. Зато на прошлой неделе Беларусь разместила двумя траншами еврооблигации (или евробонды) на $1,4 млрд. По данным агентства, доходность короткого (800 млн на пять лет) транша была установлена на уровне 7,125% годовых, длинного (600 млн на десять лет) — 7,625% годовых. Эти деньги срочно понадобились правительству потому, что в январе 2018 года Беларуси предстоит погасить выпуск еврооблигаций, которые были размещены в январе 2011 года, а никаких других финансовых источников для этого нет.

Таким образом, Беларусь в очередной раз взяла деньги в долг под очень большой процент. Он в 3— 3,5 раза выше, чем для стран со стабильной экономикой. Более того, сегодня огромное количество ценных бумаг в мире обращается даже в зоне отрицательных ставок процента. Неудивительно, что белорусские евробонды под 7,1% и 7,6% годовых расхватали быстро.

Но сразу же возникают вопросы. Беря в долг под такие проценты, власти загоняют Беларусь в долговую петлю. Ведь чтобы безболезненно возвращать его с такими процентами, нужно, чтобы и экономика развивалась сопоставимыми темпами. А она последнее время только падала, а в этом году пока происходит рост на уровне 0,9%.

Второй момент, который будоражит социальные сети. У белорусских физических лиц скопилось немало валюты. Только на банковских валютных вкладах населения находится $7,3 млрд. По оценкам экспертов, не меньшее количество долларов и евро белорусы хранят дома, в «чулках». Ценные бумаги, которые выпускает Минфин по ставкам от 5 до 6,5%, раскупаются моментально, ибо на банковских депозитах средняя ставка для физических лиц составляет 2,3% годовых. Почему правительство продало иностранным инвесторам гособлигации под 7,1% и 7,6% годовых, вместо того, чтобы продать их собственным гражданам, которые купили бы их и под более низкий процент? Пусть бы белорусы заработали, а не иностранцы.

Но ведь в чем прелесть авторитарного режима? Он не зависит от народа, поэтому избавлен от необходимости кому-то что-то объяснять или перед кем-то отчитываться. Взяв в долг, теперь можно гулять. А. Лукашенко дал команду не жалеть денег на парад. А телеканал ОНТ пообещал своим зрителям: «И развернется в Александрии народное гуляние, которое вам и не снилось». На Купалье на родине президента готовится грандиозное шоу: Белгосцирк с верблюдами и воздушными акробатами, Ирина Дорофеева и Стас Пьеха. Гуляем на последние.

Валерий Карбалевич, «Cвободные новости»