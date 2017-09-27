Как и зачем белорусский физик снимался в «Битве экстрасенсов» 27.09.2017, 19:17

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Сергей Слюсаренко

Сергей Слюсаренко рассказал, сколько на шоу платят ученому, который объясняет, как при помощи законов физики делать магические трюки.

Вроде бы мы догадываемся, что экстрасенсы, которых нам показывают по телевизору – это обычные актеры, а сценарии шоу пишутся заранее. Но белорусский профессор физики и писатель Сергей Слюсаренко сам принимал участие в съемках «Мистического шоу» – аналога «Битвы экстрасенсов» в Киеве. Сегодня он рассказал kyky.org, сколько на шоу платят ученому, который объясняет, как при помощи законов физики делать магические трюки.

Экстрасенсы – актеры

Сразу скажу, что вся «Битва экстрасенсов» – это классический спектакль. Ни одного экстрасенса там нет и близко. Но когда происходит съёмка, ни у кого из участвующих нет ощущения имитации: все активно изображают, что это правда. Но российской «Битве экстрасенсов» верят – думаю, это вопрос класса режиссеров. В Киеве хорошие ребята, но все очень молодые. Их тянет на самодеятельность. В хорошо поставленном шоу реплика за репликой должна быть прописана. Здесь же [в украинском шоу «Битва экстрасенсов»] давалось только общее направление, не было цельного сценария «от» и «до», все на импровизациях.

Тут есть куча штатных сценаристов: молодые девочки – не писатели, и даже журналистского образования не имеют. Они приглашают технических консультантов, как я, в свой офис, где им надиктовывают то, в чем нужна помощь. Сразу объясню: есть разные разделы. Есть такой, когда «экстрасенсы» кого-то ищут, выезжают на место. А есть студийный, когда по физическим явлениям их просят рассказать, что происходит на самом деле. То есть продемонстрировать свои экстрасенсорные способности лабораторно. В лабораторных постановках нужна помощь физика. Я диктовал девушкам в офисе технический текст. Они сразу его переводили на украинский язык с помощью онлайн-переводчика. Несмотря на то, что в эфире все говорят по-украински, мало кто его знает – в шоу это на уровне большой показухи.

Экстрасенсы всегда находились отдельно, вне доступа для других. На съемках у них был отдельный вагончик. Был случай, я заглянул к ним, а они сидели в карты резались. Все иностранцы, якобы, а сидят в дурака играют. Они получают хорошие гонорары за съемки, как актеры.

«Они хорошо платили – около тысячи гривен порой за съемку»

Попал на шоу я так: дирекция программы обратилась в Институт физики в Киеве. Нужно было консультировать их по физическим эффектам: как и что работает, как оформить, что сделать. Я на тот момент был уже довольно известным писателем, меня туда и «отфутболили». Коллеги-физики громко смеялись.

Я пошел туда, конечно же, чтобы денег заработать. Они хорошо платили, около тысячи гривен порой выходило за съемку – это была треть моей месячной зарплаты. Жена поддержала. С 2011 снимался в пяти-шести передачах. Обычно сначала называли сумму, а за какое время снимут – это уже их дела. В основном я был техническим консультантом, но в некоторых передачах выступал как эксперт, который оценивает действия экстрасенсов. Естественно, после первой же съемки я понял, что все это актерская игра. И так, друг другу подыгрывая, все дальше и работали.

Из дирекции передачи как-то позвонили: «Мы тут узнали, что есть такой эффект: если на пластину металла (мембрану) насыпать песок, потом по ней водить смычком, то песок выстраивается определенным образом. А как сделать, чтобы мы воздействовали на мембрану звуками речи какого-нибудь политика, образовывалась фигура, а экстрасенсы смотрели на эту картинка, и угадывали, кто говорит?» По правде говоря, работать так оно и не могло: звуков слишком много, а нужна одна чистая нота. Поэтому на мембрану просто налили клей, и песок в определенных местах, приклеиваясь, «делал узор».

Меня посадили в отдельную кабину, я слышал и то, что говорит экстрасенс, и то, что крутилось в ролике. Потом должен был оценить: угадал – не угадал. Меня, конечно, потрясло, что они все угадывают. Так один из экстрасенсов, якобы турок (который прекрасно говорил по-русски, но там он говорил только по-турецки), все угадал и даже назвал того, кто говорит. Хотя имени и стихов этой малоизвестной русской поэтессы он знать не мог. Потом вызывали меня, эксперта, чтобы я подтвердил. Но дело в том, что там все транслировалось и экстрасенсам в наушники. Чистая актерская игра. Я потом очень громко смеялся, потому что просто не знал правила игры. Экстрасенсы все знали заранее, они слышали все эти звуковые дорожки. Редактор, помню, искренне восхищалась турком: «Вот он – он глубже всех видит!»

В одной передаче меня попросили разъяснить температуру биологических объектов. Хотели снимать у меня в лаборатории, но начальство Института уперлось, что это шарлатанство. Поэтому имитировали лабораторию в студии. Привезли тепловизор – прибор, который преобразует температуру в цвет. И я объяснял на яблоке: оно холодное, температуры окружающей среды, но оно живое, там идут некие процессы. Заставили удава в руки брать, чтобы объяснить, что он холодный, но живой. В общем, я что-то показывал, но потом, когда увидел, с чем это смонтировали, мне самому стало неудобно. Там некая дама-экстрасенс, говорила, что у нее есть специальный фотоаппарат, который делает снимок биологического поля.

Была еще такая ситуация, звонят: «Нам надо, чтобы вы нашли место с аномалиями и показали, как эта аномалия работает. И продемонстрируйте какой-нибудь прибор по обнаружению аномалий. Я думал, думал и ничего лучше, чем компас в сотовом телефоне, не придумал. А он, кстати, не работал. Предложил «легендные» места в Киеве: Лысая гора, где по легенде славянский шабаш ведьм всегда был, и «стену зеленого театра» – фортификационные сооружения Первой Мировой войны, где, считалось, была какая-то «чертовщина». Они сами выбирали место, а указание такое: «Когда мы позовем, ты выйдешь и расскажешь об этом месте и об аномалии. Расскажешь, как определить ее, мол, у тебя тут специальная программа в телефоне, которая показывает аномалии». Я им и показал то, что будет вертеться, не переставая, на этом месте. Я знал, что надо что-то эффектное, чтобы показать на экран.

«Обычно я что-то объяснял, а тут заставили ловить призраков»

Делали еще такую штуку: газовый источник огня, в канал которого можно встроить динамик, и огонь будет трепыхаться в такт звукам. Нужно было понизить звуковые частоты, чтобы пламя «успевало» реагировать на них. Но конструкция эта все равно не сработала, поэтому сидел условный «дядя Вася» и крутил кран с газом, ну а экстрасенсы умно говорили, что в это время произносятся такие-то слова.

Последняя передача, в которой я участвовал, снималась в Киевском музее медицины, раньше это был морг. Он подробно описан в «Белой гвардии» Булгакова. Экстрасенсы доказывали, что биологические поля показывают в каждом месте этого музея, что там что-то страшное творится. Мне нужно было сделать прибор, который будет эти биологические поля улавливать. Я сделал очень красивую штуку: лазер взял и баллистический гальванометр – это старинный прибор, который крутит зеркальце, когда подается небольшое напряжение. Лазер направляется на это зеркальце. Когда прибор чувствует якобы «аномалию», начинает дергаться. На самом деле, в это время ассистент оператора подключал батарейку, то есть подавал напряжение. Было очень эффектно. Обычно я что-то объяснял, а тут еще заставили бегать по музею, ловить призраков, что-то рассказывать.

Вообще, я могу точно сказать, что экстрасенсорная чувствительность существует. Но никогда в шоу настоящий экстрасенс участвовать не будет. Как правило, возможностями экстрасенсорики обладают люди, которых традиционно называли юродивыми. Ведь Ванга была не совсем в своем уме, что-то бормотала. Сильно обостряются, возможно, некоторые чувства, возможность суммировать неявную информацию. Я как-то в течение двух часов угадывал в игре в рулетку. Долго смотрел на колесо и где-то подсознательно чувствовал, с какой силой ее крутить, с какой позиции она покатится и куда прикатится. Это тоже физика, но уже в сумме с чем-то подсознательным.