8 апреля 2026, среда, 8:08
В Минске пообещали присылать водителям еще один вид «СМС счастья»

  • 5.04.2026, 11:15
Сейчас владельцы авто получают уведомление в другом виде.

В Минске все еще обсуждают запущенные недавно контролирующие автомобили, которые отслеживают неоплату платной парковки и автоматически штрафуют водителей. В ГУ («Главное управление») «Парковки столицы» пообещали «значительно доработать» систему, пишет «Телеграф».

В организации пообещали, что владельцы авто будут получать СМС с предупреждением о необходимости оплатить парковку. Таким образом, водители будут получать не только так называемые «письма счастья» за нарушения, зафиксированные камерами, но и новые уведомления, касающиеся парковки.

Сейчас же владельцы авто получают уведомление в другом виде, в котором указаны место и время нарушения, а также сумма платежа. И если оплаты не будет, то формируется и отправляется иск в суд.

Ранее государственное учреждение «Парковки столицы», которое заведует практически всеми платными парковками в столице Беларуси, начало тестирование мобильного приложения. До этого момента в Минске расплатиться за парковку можно было с помощью USSD (Unstructured Supplementary Service Data, неструктурированные дополнительные служебные данные) или СМС (служба коротких сообщений).

популярное за неделю

Мнение

Клоунада от Кремля
Клоунада от Кремля Алексей Копытько
Украина поднимает ставки
Украина поднимает ставки Вадим Денисенко
НАТО ждут кардинальные изменения
НАТО ждут кардинальные изменения Владимир Фесенко
Мелкие пакостники
Мелкие пакостники Ирина Халип