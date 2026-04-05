В Минске пообещали присылать водителям еще один вид «СМС счастья»4
- 5.04.2026, 11:15
Сейчас владельцы авто получают уведомление в другом виде.
В Минске все еще обсуждают запущенные недавно контролирующие автомобили, которые отслеживают неоплату платной парковки и автоматически штрафуют водителей. В ГУ («Главное управление») «Парковки столицы» пообещали «значительно доработать» систему, пишет «Телеграф».
В организации пообещали, что владельцы авто будут получать СМС с предупреждением о необходимости оплатить парковку. Таким образом, водители будут получать не только так называемые «письма счастья» за нарушения, зафиксированные камерами, но и новые уведомления, касающиеся парковки.
Сейчас же владельцы авто получают уведомление в другом виде, в котором указаны место и время нарушения, а также сумма платежа. И если оплаты не будет, то формируется и отправляется иск в суд.
Ранее государственное учреждение «Парковки столицы», которое заведует практически всеми платными парковками в столице Беларуси, начало тестирование мобильного приложения. До этого момента в Минске расплатиться за парковку можно было с помощью USSD (Unstructured Supplementary Service Data, неструктурированные дополнительные служебные данные) или СМС (служба коротких сообщений).