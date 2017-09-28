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Дмитрий Полиенко: Беларусь – страна свободных

  • 28.09.2017, 9:14

Активист написал письмо белорусам Бельгии.

Об этом сообщил белорусский общественный активист из Бельгии Денис Казакевич.

«Политзаключенный Дмитрий Полиенко прислал из колонии в Бобруйске письмо, в котором есть трогательный отрывок из стихотворения Ларисы Гениюш и воодушевляющие рисунки со слоганом «Беларусь – страна свободных».

Вот рисунки Дмитрия, отрывки из его письма, и фото составления совместного письма возле здания Еврокомиссии в Брюсселе:

«Привет белорусам Бельгии!

Выражаю Вам свои благодарности за поддержку и солидарность. Очень приятно услышать теплые слова, тем более из-за рубежа. У меня все нормально, держимся. Время идет, и это хорошо».

Написать активисту можно по адресу

Дмитрий Полиенко

ул. Сикорского 1,

ИК-2, отряд 9

213800 Бобруйск


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