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Лукашенко: Больше не рассчитывайте на большие деньги

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  • 29.09.2017, 12:58
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Фото: AFP

Диктатор проинспектировал ход осенних полевых работ.

Следующий год в сельском хозяйстве Беларуси пройдет под знаком «наведения порядка и культуры земледелия». Об этом заявил Лукашенко 29 сентября во время рабочей поездки в Минскую область, где ознакомился с ходом осенних полевых работ, сообщает его пресс-служба.

«Следующий год мы отдадим полностью порядку, культуре земледелия, культуре на полях. Это будет наш главный год», — заявил диктатор. «Больше не рассчитывайте на большие деньги и капитальную поддержку. Год хороший, зарабатывайте деньги. Мы должны сконцентрировать средства на мелиоративных, культурно-технических работах. Надо приводить в порядок страну и наконец-то жестко поставить вопрос по рекультивации бывших ферм», — сказал Лукашенко.

Диктатор также поручил активизировать усилия на завершающем этапе осенних полевых работ. «Надо ускоряться и снова мобилизовывать людей. Мы же не знаем, какая будет погода, — сказал правитель. — Через две недели этой напряженки уже не будет».

Лукашенко отметил, что, возможно, сельчане в определенной степени самоуспокоились после завершения уборки зерновых культур. Вместе с тем в ближайшие дни аграриям еще предстоит выполнить большой объем работ, в том числе по завершению сева озимых, уборке овощей, кукурузы. Особую обеспокоенность белорусский правитель высказал в связи с темпами работ по уборке кукурузы на силос.

Что касается сева озимых, президенту доложили, что соответствующие работы по стране будут в основном завершены к 4 октября. Однако еще остаются большие незасеянные площади в Витебской области. Лукашенко в связи с этим обратил внимание на важность соблюдения агротехнических сроков. «Не получается ли, что мы сеем ради того, чтобы посеять — план наметили, и хоть в декабре, — заметил он. — Любыми судьбами в Витебской области надо посеять на этой неделе».


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